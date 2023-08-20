Домовилися про передачу Данією 19 винищувачів F-16 – Глава держави за результатами зустрічі з Метте Фредеріксен

У межах робочого візиту до Королівства Данія Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

«Ми домовилися про передачу Данією 19 винищувачів F-16. Це дуже потужна підтримка для нас. Уже починаються тренувальні місії. Ми разом сьогодні спілкувалися з нашими хлопцями й дівчатами, які навчаються й працюватимуть з F-16 тут, а потім – у нашому небі», – повідомив Глава держави під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Метте Фредеріксен.

Володимир Зеленський зазначив, що українські воїни вмотивовані перемагати та з нетерпінням чекають, коли буде можливість захищати наше небо із застосуванням F-16.

«І дуже важливий сигнал, який сьогодні прозвучав, що всі робитимуть усе, щоб ми отримали перші літаки, щойно з’явиться можливість», – сказав він.

Президент України подякував Метте Фредеріксен, усій урядовій команді та суспільству Данії за підтримку й солідарність з Україною.

Також під час зустрічі йшлося про розширення тренувальних місій. Для цього вже готують інфраструктуру.

«Працюватимемо разом з іншими партнерами, щоб цей успіх для українського повітряного щита став іще більшим», – зазначив Володимир Зеленський і додав, що оголошена допомога Данії та Нідерландів надзвичайно потужна.

Відповідаючи на запитання журналістів, Глава держави зауважив, що сьогоднішні рішення Данії та Нідерландів – лише перші ластівки, які стануть важливим сигналом для інших країн щодо надання Україні бойової авіації.

«Я думаю, що найважливіше, що сьогодні сталося саме тут, – що це буде великий поштовх для тих держав, які раніше сумнівалися, чи надавати нам літаки», – наголосив Глава держави.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен також обговорили можливості сил оборони України на полі бою. Президент акцентував, що допомога Данії в цьому одна з найвагоміших.

«Це і ППО, і артилерія, і снаряди, берегова оборона, «леопарди», бронетранспортери, машини для розмінування. Ми працюємо над посиленням наших можливостей не лише на землі, а й на морі, в обороні наших портів. Це важливо для глобальної продовольчої безпеки», – акцентував він.

Глава держави також відзначив допомогу Данії в реалізації Формули миру, адже саме в Копенгагені відбулася перша зустріч радників із питань національної безпеки та представників МЗС щодо роботи з імплементації Формули миру.

«Тепер питання виключно в тому, які держави проявлять своє лідерство для конкретних пунктів Формули миру», – зазначив Президент.

Крім того, було обговорено деталі участі Данії в зусиллях з відбудови України після російських ударів.

«Змістовність вашої роботи, абсолютна конкретність допомоги, зокрема нашому місту Миколаєву, яке постійно під обстрілами окупантів, – це хороший приклад для інших країн, які прагнуть допомогти з відновленням і захистом нормального життя», – наголосив Володимир Зеленський.