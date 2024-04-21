Допомога США збільшує шанси України на перемогу – Андрій Єрмак в інтерв’ю американському каналу CNN

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак подякував Палаті представників Конгресу США за схвалення пакета допомоги Україні на 61 млрд доларів і висловив сподівання, що Сенат якнайшвидше схвалить законопроєкт. Про це він сказав у інтерв’ю програмі Fareed Zakaria GPS на CNN.

«Це дуже важливе для нас рішення. Без сумніву, його прийняття збільшує наші шанси на перемогу над агресором, особливо зараз, коли ми бачимо, що Росія готується до нового наступу», – зазначив він.

Очільник Офісу Глави держави подякував Президенту США та його адміністрації за докладені зусилля, а також всьому американському народу – за підтримку України.

За його словами, Україна найбільше потребує боєприпасів калібру 155 мм, ракет ATACMS, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, літаків F-16, додаткових системи Patriot та ракет до них.

«Без цього ми не можемо захистити наші міста й людей. Ми потребуємо поставок цього терміново, бо ціна – життя українців», – наголосив Андрій Єрмак.

Він укотре зазначив, що Росія не зможе окупувати українські території, бо українці мужньо продовжують захищати свої землі до перемоги, а допомога партнерів, зокрема США, робить Україну сильнішою.