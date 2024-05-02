Доручив на всіх рівнях працювати з партнерами, щоб прискорити постачання зброї: реалізацію пакетів і домовленостей – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Підсумки цього дня.

Ставка. Кілька основних питань. Звичайно, ситуація на фронті. Була доповідь Головкома. Покровський напрямок – максимум уваги. Інші напрямки на Донеччині. Південні напрямки. Харківщина. Також сьогодні Головком доповів загалом щодо захисту кордону з Росією та відповідних наших громад у кількох областях. Ми бачимо ризики. Ми будемо знищувати окупанта за будь-яких умов.

Окремо й дуже детально сьогодні говорили на Ставці щодо будівництва фортифікацій. Були доповіді і уряду – Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, і Офісу – у межах відповідальності регіонального напряму Олексія Кулеби, і від голови Державної служби спеціального транспорту Олександра Яковця. Я дякую кожному й кожній, хто на місцях будує фортифікації, працює так ефективно, як потрібно. Дотримуємося графіків.

Пройшлися сьогодні й питаннями захисту нашої енергетики – конкретних обʼєктів від конкретних загроз. Зараз треба поєднати два процеси: захист енергетики від ударів у цей час та забезпечення наших людей електрикою, а також уже час починати підготовку й до наступного опалювального сезону. Завдання очевидне: маємо зробити максимум для захисту життя, і кожен аспект цієї роботи – від ППО та РЕБ на об’єктах до необхідних будівництв і постачання – усе це персональна відповідальність кожного, хто залучений до роботи. Від уряду та Повітряних сил до енергокомпаній та місцевих служб. Дякую всім, хто ставиться до своєї роботи справді сумлінно.

Також за підсумками розмови на Ставці я доручив Прем’єр-міністру, міністру оборони, міністру закордонних справ, Головкому, кожному на їхньому рівні, працювати з партнерами, щоб прискорити постачання зброї – реалізацію пакетів і домовленостей. Оперативність важлива. Зміст пакетів є, я на сьогодні не бачу проблем із цим. Я дякую Конгресу Сполучених Штатів за рішення, але швидкість постачання та реалізація рішень – це те, із чим також не має бути жодних проблем. Очікуємо зброю в Україні – для наших воїнів.

Продовжуємо сьогодні й підготовчу активність. Наради щодо тих результатів, яких очікуємо від найближчих місяців і загалом року.

НАТО: перспективи на рік та конкретно – наші цілком справедливі очікування від саміту у Вашингтоні. Євросоюз: підготовка до фактичного відкриття переговорів про вступ, якого очікуємо у червні, та подальша робота з ЄС. І, звичайно, Саміт миру – глобальний саміт. Є вже конкретний розподіл по урядовцях та інших представниках нашої держави, які працюватимуть на тих географічних напрямках, звідки ще треба залучити лідерів. Зараз, цими днями, ми разом зі Швейцарією завершили направлення запрошень на Саміт. Конкретні дати Саміту – 15 та 16 червня. Це буде перший етап – фактично перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру. Ми всі маємо розуміти, що лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру, і саме тому працюємо, щоб залучити якнайбільше учасників до Саміту у Швейцарії та відповідної комунікації. Маємо також розуміти й те, що Путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів – спробує зірвати цю роботу, наші зусилля, спробує послабити українські позиції. Всі наші позиції – і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері – мають бути зараз однаково сильними. Щоб нам тиснути й наближати наші результати, окупанти мають втратити змогу тиснути й здобувати щось для себе. Тож наша сила, наші можливості, наша зброя, єдність із партнерами – усе це має працювати разом. І буде працювати.

Дякую кожному й кожній, хто з Україною! Дякую всім, хто воює та працює заради нашої держави й людей! Дякую всім, хто відновлює нормальне життя після російських ударів і хто наближає реальну відповідальність Росії за цю війну – війну, у якій ми обов’язково захистимо свою незалежність.

Слава Україні!