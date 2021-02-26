Доступ українців до якісних медичних послуг, ефективну пенсійну систему та боротьбу з бідністю обговорили на нараді у Володимира Зеленського

Стратегію розвитку системи охорони здоров’я та соціальної політики в Україні обговорили на нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського.

На зустрічі були присутні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, міністр соціальної політики Марина Лазебна, заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, радник Прем’єр-міністра Кирило Криволап.

Під час наради було наголошено, що продовження реформи системи охорони здоров’я в Україні потребувало трансформації у зв’язку з викликом пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Запропонована програма була також скорегована з урахуванням передвиборчої програми Володимира Зеленського.

«Наша мета – це здоровий українець. У кожного нашого громадянина має бути доступ до високоякісних медичних послуг. Нам треба забезпечити фінансування медичних закладів і, звісно, гідні зарплати наших медиків», – заявив Глава держави.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов представив систему переходу до ефективної страхової медицини, диверсифікації джерел та збільшення фінансування галузі, розбудови нових закладів для надання високоспеціалізованих послуг. Також він зупинився на розвитку профілактичної складової охорони здоров’я українців.

«Наша стратегія містить як великі напрямки розвитку медицини, наприклад підвищення якості медичної продукції, ліків, безперебійний доступ до інноваційних лікарських засобів, стимулювання розвитку добровільного медичного страхування, так і деталізовані програми – як-от зменшення кількості жіночих онкологічних захворювань, покращення надання допомоги пацієнтам із серцево-судинними хворобами», – розповів очільник МОЗ.

Максим Степанов також акцентував увагу на важливості гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у сфері обігу лікарських засобів.

Крім того, на нараді обговорили розвиток соціальної політики, зупинившись на утворенні ефективної системи накопичувального пенсійного забезпечення для всіх громадян, реформуванні сфери соціального страхування, встановленні реального прожиткового мінімуму відповідно до потреб людини.

«Україна має стати країною, де зручно та затишно всім. Старше покоління має бути забезпечене гідними пенсіями. Ми маємо допомагати малозабезпеченим і соціально, і мотивувати до офіційного працевлаштування», – наголосив Володимир Зеленський.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що у підході до пенсійного забезпечення потрібно насамперед змінити філософію: не лише держава забезпечує людину, а й громадянин накопичує собі на пенсію. Міністр розробила систему, за якою не зростатиме дефіцит Пенсійного фонду, однак, за попередніми розрахунками, пенсії можна буде збільшити у 1,5-3 рази.

«Середня пенсія зросте з 3500 до 7000 гривень. Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, переходитимуть у спадщину. Добре, якщо у людини нарешті з’явиться можливість мати альтернативні джерела отримання пенсійних виплат», – сказала Марина Лазебна.

Також вона зазначила, що її відомство активно працює з Міністерством цифрової трансформації над запровадженням електронних сервісів у соціальній сфері – 125 послуг можна буде отримати онлайн.

Окремо на нараді було запропоновано нову систему боротьби з бідністю. Зокрема, йшлося про впровадження понять «домогосподарство» та «собівартість утримання господарства». У цьому аспекті розглядалася модель повернення частини податків годувальнику. Також ішлося про збільшення кількості робочих місць шляхом лібералізації трудового законодавства, підвищення середньої заробітної плати.