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Другий україномовний аудіогід уже доступний на Кіпрі – Олена Зеленська

24 липня 2024 року - 14:26

Другий україномовний аудіогід уже доступний на Кіпрі – Олена Зеленська

На Кіпрі запрацював уже другий україномовний аудіогід. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська – ініціаторка проєкту з поширення української мови у провідних історичних памʼятках світу.  

Прослухати екскурсію українською відтепер можна в Художній галереї Анастасіоса Левентіса, яка розташована в столиці Кіпру – Нікосії. Раніше україномовний аудіогід відкрився в Археологічному музеї. 

Перша леді зазначила, що гід буде важливим, зокрема, для 20 тисяч вимушених українських переселенців. 

«Артефакти країни є свідками й учасниками  боротьби за самозбереження нації та культури Кіпру. Рада, що тепер про це можна буде почути також українською мовою», – сказала вона. 

Загалом нині доступні 86 україномовних аудіогідів у 46 країнах. 

Олена Зеленська також наголосила на важливості проєкту в умовах оборони України від російських загарбників. 

«Зберігаючи та поширюючи мову й культуру, зберігаємо країну та самих себе», – зауважила перша леді. 

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