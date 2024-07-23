Другий україномовний аудіогід уже доступний на Кіпрі – Олена Зеленська

На Кіпрі запрацював уже другий україномовний аудіогід. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська – ініціаторка проєкту з поширення української мови у провідних історичних памʼятках світу.

Прослухати екскурсію українською відтепер можна в Художній галереї Анастасіоса Левентіса, яка розташована в столиці Кіпру – Нікосії. Раніше україномовний аудіогід відкрився в Археологічному музеї.

Перша леді зазначила, що гід буде важливим, зокрема, для 20 тисяч вимушених українських переселенців.

«Артефакти країни є свідками й учасниками боротьби за самозбереження нації та культури Кіпру. Рада, що тепер про це можна буде почути також українською мовою», – сказала вона.

Загалом нині доступні 86 україномовних аудіогідів у 46 країнах.

Олена Зеленська також наголосила на важливості проєкту в умовах оборони України від російських загарбників.

«Зберігаючи та поширюючи мову й культуру, зберігаємо країну та самих себе», – зауважила перша леді.