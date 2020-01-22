Дружина Президента обговорила проблеми системи шкільного харчування з очільниками Черкащини та Київщини

Дружина Президента України Олена Зеленська обговорила з головами Черкаської та Київської обласних державних адміністрацій проект з упровадження здорового харчування в українських школах, який ініціювала перша леді.

Під час Skype-наради Олени Зеленської з керівником Черкаської області Романом Боднаром ішлося про перебіг підготовки пілотного проекту, який має на меті забезпечити в раціоні дітей достатню кількість молочних та кисломолочних продуктів.

Ідея проекту виникла під час грудневого візиту Олени Зеленської до черкаських закладів освіти. Тоді дружина Президента спілкувалася з батьками школярів та взяла участь у круглому столі «Здорова школа» з головами об’єднаних територіальних громад, директорами сільських шкіл і представниками районного відділу освіти.

У багатьох європейських країнах діє програма «Склянка молока». Така практика свого часу існувала й у декількох регіонах України. Оскільки програма продемонструвала ефективність і позитивний вплив на здоров’я дітей, було запропоновано її відновити. Черкащина зголосилася стати пілотним регіоном для впровадження подібного проекту та вже розпочала його розробку.

Крім того, не оминули увагою і побажання батьків, які просили, щоб у раціоні школярів було не лише цільне молоко, а й кисломолочні продукти. Тому вирішили не обмежувати проект конкретною категорією продуктів, а комплексно працювати над запровадженням збалансованого харчування.

Зі свого боку Роман Боднар наголосив на потребі зосередитися на технічному оснащенні їдалень, зокрема харчоблоків. Тож, за домовленістю, впродовж лютого буде прописаний план проекту з урахуванням деталей. Далі його узгоджуватимуть профільні міністерства.

До зустрічі Олени Зеленської з головою Київської обласної державної адміністрації Олексієм Чернишовим приєдналася міністр освіти і науки Ганна Новосад. Обговорювали ситуацію зі шкільною освітою в області в цілому, плани щодо будівництва нових шкіл та організації опорних, поточний стан системи шкільного харчування.

Серед актуальних проблем керівник Київської області наголосив, зокрема, на забезпеченні шкіл якісною водою. У підсумку домовилися приділити цьому питанню окрему увагу під час аудиту, який запланували провести для оцінки поточного стану та рівня задоволення шкільним харчуванням. За його результатами будуть визначені школи, які потребують першочергових дій, а також найкращі практики, які варто масштабувати на рівні області.

Крім того, торкнулися питання нестачі місць у дитячих садочках. Ганна Новосад розповіла, що Міністерство освіти і науки наразі розглядає можливість для батьків малюків отримувати ваучери в приватні садочки, якщо у державних бракує місць.

Обговорили й наболіле – відкриття корпусу-довгобуду школи № 1 у місті Вишневому. Учні та батьки звернулися до Олени Зеленської з проханням особистого втручання – будівлю почали зводити ще 12 років тому, але приміщення ніяк не може офіційно запрацювати. Олексій Чернишов повідомив, що корпус фактично готовий та обладнаний, процедура реєстрації Державною архітектурно-будівельною інспекцією на фінальній стадії. Очільник Київщини запевнив, що школу відкриють вже наступного місяця.