Дружина Президента ознайомилася з програмою здорового харчування у литовських школах

Під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Литовської Республіки перша леді Олена Зеленська ознайомилася з особливостями впровадження програм здорового харчування та фізичного виховання у місцевих закладах освіти.

На особисте прохання дружини Глави Української держави представники Міністерства охорони здоров’я Литовської Республіки презентували свій досвід впровадження програми здорового харчування. Реформа шкільного харчування та підходів до шкільних занять спортом в Україні є пріоритетом для першої леді. Для якісного втілення проекту важливий досвід інших країн у цьому напрямі.

Представники МОЗ Литовської Республіки розповіли, що Литва ще декілька років тому мала схожі з Україною проблеми зі шкільним харчуванням. Від учнів та їхніх батьків надходило багато скарг стосовно корисності їжі, її смаку та вигляду. Ситуацією, що склалася, зайнялася спеціальна комісія, створена на державному рівні. До неї ввійшли експерти з громадського харчування, лікарі-дієтологи, представники профільних міністерств, а також батьківської громади та органів шкільного самоврядування.

Представники комісії відвідали понад 40 освітніх закладів. На основі проведеного моніторингу були підготовлені рекомендації зі здорового харчування та збалансованого раціону, а також перелік заборонених для використання у шкільних їдальнях продуктів. Одним з етапів реалізації програми стало навчання відповідальних працівників – від адміністрації освітніх закладів до персоналу їдалень, буфетів.

«Дуже важливо, що інформація щодо шкільного харчування є онлайн і кожен охочий має до неї доступ. Мені, зокрема, імпонує, що нововведення розраховані на залучення батьків у процес. Важливо, щоб традиції корисного харчування переносилися і в сім’ю», – зауважила Олена Зеленська під час презентації.

Презентація відбулася у Вільнюській єзуїтській гімназії, де перша леді також відвідала урок фізичного виховання та поцікавилася підходами до цієї дисципліни у литовських школах.

Із особливостей – збільшення кількості уроків фізкультури до трьох на тиждень та стимулювання до додаткових занять спортом і в школах, і поза ними. Починаючи з сьомого класу, у литовських школах практикують окремі уроки фізкультури для дівчат і хлопців. Завдяки цьому вчителі можуть підібрати оптимальний рівень фізичного навантаження для учнів. Уроки зазвичай розпочинаються з розминки, а далі – відпрацювання елементів і технік того чи іншого виду спорту. Серед них – легка атлетика, баскетбол, волейбол, загальна фізична підготовка, а для дівчат ще й аеробіка.

«Не можу не погодитися з учителем фізкультури, який щойно відкрив нам простий секрет здорового самопочуття щодня. Фізична активність і корисне харчування – ось запорука здорового майбутнього кожного. Тож будьмо здорові!» – побажала Олена Зеленська педагогам і учням Вільнюської єзуїтської гімназії.