Дружина Президента ознайомилася з роботою Українського жіночого бізнес-клубу в Баку

Під час офіційного візиту Президента України до Азербайджану перша леді Олена Зеленська зустрілася з представницями Українського жіночого бізнес-клубу в Баку.

Український жіночий бізнес-клуб під головуванням дружини посла України в Азербайджанській Республіці Людмили Гребеніченко є платформою, яка генерує креативні ідеї для позитивного іміджу України на території Азербайджану.

З ініціатив жіночого бізнес-клубу – Дні українського кіно в Азербайджані, спільні українсько-азербайджанські проекти у сфері туризму та медицини.

Нещодавно члени клубу влаштували майстер-клас з приготування традиційних українських страв. Серед запрошених учасників – дружини послів іноземних держав, акредитованих в Азербайджані, керівники азербайджанських культурних та освітніх закладів, журналісти, представники української діаспори. Як розповіли організаторки, захід став вдалим яскравим втіленням культурної дипломатії на практиці.

У найближчих планах – проведення навесні 2020 року Ukrainian Fashion Weekend в Баку. Представниці бізнес-клубу звернулися з проханням до Олени Зеленської підтримати їхню ідею та об’єднати зусилля для гідної презентації українських дизайнерів не лише одягу, а й ювелірних прикрас, кераміки, етновиробів.

Перша леді радо відгукнулася на пропозицію: «Українська мода для мене – особлива сторінка. Намагаюся під час офіційних візитів, подій одягати саме українське. І коли мене запитують, чиє вбрання, для мене виняткова гордість назвати бренд з України».

Учасниці жіночого бізнес-клубу також обговорили з Оленою Зеленською перспективи розвитку українсько-азербайджанського туризму. Український Трускавець вже є доволі популярним туристичним напрямком для азербайджанців, але учасниці бізнес-клубу впевнені, що треба відкривати та популяризувати для азербайджанських туристів також інші українські міста. Крім того, жінки переконані, що й Азербайджан має чим вразити українських туристів.

До Українського жіночого бізнес-клубу входять успішні українки, які свого часу переїхали до Азербайджану та розпочали чи продовжили свою справу тут. Кожна з них поділилася з першою леді особистою історією самореалізації. Наприклад, Ольга Король керує компанією, яка має значний досвід у будівельному сервісі та реалізувала вже понад 150 проектів. Лідія Шестак-Алієва – амбасадорка української кухні – уже 12 років є власницею ресторану українських страв і планує видати книгу про українську кухню азербайджанською мовою. Катерина Пономаренко обіймає посаду директорки з продажу та маркетингу готелю глобальної мережі у Баку. Заслужена артистка України Римма Шаповалова – багаторічна вокальна керівниця азербайджанських версій всесвітньо відомих талант-шоу та пісенних конкурсів, зокрема «Євробачення. Азербайджан».

«Ваш ентузіазм у промоції України, бажання розповісти про батьківщину більше, поділитися нашим найкращим відчувається відразу. Бажаю вам натхнення й надалі», – зазначила Олена Зеленська у спілкуванні з представницями організації та подякувала їм за популяризацію України в Азербайджані.