Дружина Президента виступила на форумі щодо протидії домашньому насильству, організованому Фондом народонаселення ООН

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у Міжнародному форумі «Україна на шляху до подолання домашнього та гендерно зумовленого насильства», організованому Фондом народонаселення ООН в Україні.

«Мені і як дружині Президента, і просто як людині важко стояти осторонь проблеми насильства. Це те, про що «незручно» говорити. Побиття, страхи, сором не виносять на публіку. Проте жертвою в таких ситуаціях ніколи не буває одна людина. Це завжди катастрофа для всієї родини. Тож ми маємо разом зробити все можливе, щоб змінити цю ситуацію безпорадності», – наголосила у своїй промові Олена Зеленська.

Дружина Президента підкреслила важливість створення в Україні простих і зрозумілих механізмів для захисту та допомоги жертвам домашнього насильства.

Олена Зеленська нагадала, що в тестовому режимі нарешті запрацювала національна гаряча лінія, на яку може звернутися кожен, хто потерпає від насильства, та отримати кваліфіковану інформаційну, психологічну та правову підтримку, а за потреби – й екстрене реагування поліції. Гаряча лінія за номером 1547 працює в цілодобовому режимі на всій території України.

Під час свого виступу перша леді торкнулась і питання відкриття шелтерів – тимчасового житла для постраждалих.

«Проблема не тільки в кількості притулків, а й у недостатній поінформованості людей про те, що вони існують. І це завдання має вирішуватися на місцях. Людина у критичній ситуації не має екстрено шукати допомогу або притулок, вона повинна точно знати, куди звертатись», – наголосила дружина Президента.

Олена Зеленська звернулася до присутніх на заході представників органів місцевої влади з проханням про допомогу, підкресливши, що саме від них залежить практичне втілення механізмів допомоги й захисту від домашнього насильства на місцях. Перша леді запевнила, що вони завжди можуть розраховувати на її допомогу в цьому питанні.