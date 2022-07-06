Дуже потужно запрацювала артилерія від наших західних партнерів, тож втрати окупантів тільки зростатимуть – звернення Президента України

Українці! Українки!

Усі наші захисники й захисниці!

Сьогодні в Харкові російським ракетним ударом був зруйнований педагогічний університет – головний корпус, лекторії, університетський музей, наукова бібліотека. Це з точністю до 100% характеризує російське вторгнення. Якщо давати визначення тому, що таке варварство, цей удар підходить найбільше. Тільки ворог цивілізованості й людяності може робити такі речі – бити ракетами по університету, по педагогічному університету.

Пошкоджено цим ударом уже другий об’єкт, присвячений Григорію Сковороді, – пам’ятник, що був на площі перед університетом. Його завалило уламками, але все ж пам’ятник не розбитий. А от музей Сковороди, розташований на Харківщині, ще у травні згорів після російського обстрілу. Втім, перефразовуючи найвідоміші слова Сковороди, хоч би як окупанти намагалися нас зловити, їм нас не спіймати. Ми обов’язково вистоїмо. І все відновимо.

Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія – та зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Її точність справді така, як потрібно. Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем тільки зростатимуть, як і ускладненість їм постачання.

Сьогодні широкому загалу стало відомо, що на півдні нашої країни, в окупованих районах, був закритий доступ до соціальних мереж, месенджерів і YouTube. Російські сили заблокували будь-яку можливість для людей знати правду про те, що відбувається, і про наш потенціал, який ми поступово збільшуємо.

Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема й на півдні – на Херсонщині, в Запорізькій області. Ми не віддамо нашу землю – уся суверенна територія України буде українською. Люди мають про це знати. Тому, якщо у вас є можливість говорити з людьми на півдні нашої держави – з Херсоном, Генічеськом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами й селами, – поширюйте, будь ласка, там правду. Використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них памʼятаємо і за них ми боремося. Боремося за весь наш південь, за весь український Донбас – там зараз найбільш жорстоке протистояння біля Слов’янська й Бахмута. Боремося за Харківщину. Хай окупанти не думають, ніби їхній час на цій землі – довгий, а перевага їхньої артилерії – вічна.

Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Як завжди, заслухав доповіді – і від військових, і від розвідки. Спільно визначили напрями дій на найближчий час.

Розширюємо зовнішньополітичні напрямки для нашої держави. Вперше в історії українсько-парагвайських відносин провів розмову з Президентом Парагваю. І ми цінуємо підтримку від цієї країни, будемо й надалі посилювати зв’язки в Латинській Америці. Також говорив сьогодні з Президентом Мозамбіку – привітав з обранням його держави до Ради Безпеки ООН, і вважаю, що Африка має отримати більше представництва на міжнародних майданчиках і при розв’язанні глобальних питань. Саме африканським країнам зараз чи не найбільше загрожує продовольча криза, яку спровокувала Росія, і маємо зробити все, щоб змусити державу-терориста розблокувати український аграрний експорт.

Відбувся візит до Києва Премʼєр-міністра Ірландії – держави, яка нам суттєво допомагає. Ірландія навіть допомагала нам переконувати представників держав-скептиків у Євросоюзі, що Україна заслуговує на кандидатство й подальше членство в ЄС. Крім того, памʼятаємо, що Сенат Ірландії визнав злочини російських окупантів геноцидом українського народу. І цей крок, а також підтримка Ірландією юридичних зусиль для покарання російських воєнних злочинців – це все дуже важливо. Разом з роботою українських правоохоронців допомога партнерів – це саме ті цеглинки, з яких і буде побудовано відновлення справедливості для України.

Кожен російський убивця, кат і ґвалтівник, які прийшли на нашу землю, будуть відповідати. І неважливо, скільки часу займе виконання цього завдання. Нікому з окупантів не буде спокою.

Я вдячний усім, хто бореться за Україну!

Слава Україні!