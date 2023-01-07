Дуже важливо, що у Києво-Печерській лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!
Ще раз вітаю з Різдвом Христовим усіх, хто святкує сьогодні, у цей день, який уже став історичним для України, для духовної незалежності нашого народу.
Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу у храм Києво-Печерської лаври – у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції.
Дуже важливо, що у лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну. І що ніхто більше не буде робити українське чужим у лаврі.
Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах. І буде такою. Назавжди. Ми з вами це забезпечуємо.
І дуже важливо берегти й надалі такий настрій, який відчувався сьогодні. Настрій радості від посилення України й від здобуття історичної справедливості.
Я бажаю всім українцям і українкам, щоб саме такий настрій був у нас із вами частіше.
Підписав сьогодні укази про введення в дію рішень РНБО – відбулося чергове засідання.
По-перше, ми затвердили загальний план роботи РНБО в цьому році. Це буде точно не менш потужно, ніж у попередні роки, і головний пріоритет – це убезпечення нашої незалежності, зміцнення нашої здатності оборонятись – усіма кроками, які необхідні, усіма засобами, які спрацюють.
По-друге, є проміжний підсумок у роботі щодо багатьох громадян Росії та повʼязаних з нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терориста. Сьогодні є перший такий санкційний список – будуть наступні рішення щодо санкцій проти таких осіб.
Усі, чий голос звучить в унісон із гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу.
І, до речі, світ сьогодні вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова будь-якого рівня, які звучать із Москви. Вони щось там казали про нібито припинення вогню... Але реальність – це російські снаряди, які знову били по Бахмуту та інших українських позиціях.
Укотре підтвердилося: тільки вигнання російських окупантів з української землі та ліквідація будь-яких можливостей Росії тиснути на Україну та всю Європу означатиме відновлення тиші, безпеки й миру.
Заради цього працюємо ми, саме на це спрямована допомога наших партнерів, саме таку мету зараз має весь цивілізований світ.
І я дякую всім, хто нам допомагає боронити незалежність України!
Дякую кожному й кожній, хто воює й працює заради нашої держави!
Сьогодні ми стали ще на крок ближчими до нашої перемоги.
Слава Україні!