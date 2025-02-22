Дуже важливо, щоб під час переговорів із Росією за столом були найсильніші захисники свободи: Америка, Європа та Україна – виступ Володимира Зеленського на засіданні лідерів країн G7

Шановні лідери, шановні гості, шановні представники народів, чия свобода дає надію світові!

Я вдячний вам за те, що ви сьогодні тут. Щиро вам дякую. І ми стоїмо разом, а дехто з вас навіть тут, у Києві. І, звісно, я радий бачити всіх онлайн. Дякую за підтримку. Дякую, що залишаєтеся з нами, і, звісно, знову й знову я запрошую всіх вас до України.

24 лютого 2022 року, у день, коли Росія розпочала неспровоковану та абсолютно несправедливу війну проти нас, проти наших людей, наших родин, проти України, наша незалежність і навіть наш народ могли бути знищені. Але хоробрість українців більша, ніж зажерливість Путіна. Світова єдність сильніша за союз Росії, Ірану, Північної Кореї та інших ворогів життя. Віра людей у добро сильніша за страх перед злом. Саме тому Україна досі тримається.

Для Росії ця війна – це чисте безумство, безглузде знищення життя. І навіть сьогодні, коли 13 лідерів і представників ЄС перебувають тут, у Києві, у нашій столиці, Росія продовжує нас бомбардувати. Але для України, для Європи, для вільного світу ця війна має глибокий сенс – це боротьба за незалежність, така, через яку пройшло багато народів. Хто бореться – той виживає. Хто здається – зникає з історії. І ми, українці, існуємо – завжди будемо існувати. І я вдячний вашим народам за те, що ви підтримуєте нас, Україну, підтримуєте наш народ. Американський народ допоміг нам, британці, французи, німці, італійці, японці, канадці. Дякую, щиро вам дякую. Я також хочу відзначити силу ЄС – Путін ніколи не вірив у неї, але ЄС переживе його та його божевілля. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти Європі стати сильнішою. І сьогодні було запроваджено новий пакет санкцій ЄС – дуже дякую – це справжній доказ сили Європи.

Шановні лідери!

Сьогодні до нас приєднався 47-й Президент США Дональд Трамп. Ми всі знаємо його силу та сподіваємося, пане Президенте, що вона допоможе нам встановити мир завдяки силі – мир, заснований на гарантіях безпеки з боку Америки, з боку Європи й усіх, хто здатен захистити. Гарантіях військової, економічної та політичної безпеки. Від самого початку цієї війни ми хотіли миру, і зараз ми більше, ніж будь-коли, віримо, що справжній і тривалий мир можливий, якщо ми триматимемося разом, звісно. І дуже важливо, щоб ми працювали разом, щоб під час переговорів із Росією за столом були найсильніші захисники свободи: Америка, Європа та Україна. Саме тут може відбутися справжня мирна угода, яка не лише зупинить убивства зараз, а й запобіжить загибелі тисяч наших людей у російському полоні, на окупованих територіях та від майбутніх нападів.

Далі.

Більшість з вас були присутні на саміті НАТО в США. Це був важливий крок у наших відносинах. Ми говорили про те, що Росія, як голодна акула, продовжує нападати на Україну тільки тому, що ми залишаємося поза НАТО. Якби ми мали цей захисний щит – кордон НАТО, – Путін ніколи б не наважився просунути своє зло через кордон нашої країни. І після трьох років повномасштабної війни ви всі бачите, скільки сили Україна може принести Альянсу. І ця сила – миттєва, сила просто зараз, а не через десятиліття. На саміті НАТО нам пообіцяли системи протиповітряної оборони для захисту нашого народу від російських ракет і бомб як компенсацію за відсутність запрошення до НАТО для України. І це була важлива обіцянка. Але ми досі не отримали їх усіх. Це лише один приклад.

І якщо Україна залишиться поза НАТО, це стане набагато дорожчим і складнішим шляхом для всіх, тому що НАТО надає найпростіші та економічно найефективніші гарантії безпеки. У такому разі Україні знадобиться більше систем протиповітряної оборони, більше фінансової підтримки та сильна військова присутність, щоб стримувати Росію. Тому ми повинні обрати правильний шлях – найшвидший і найбільш економічно вигідний. І це має бути наш шлях, а не той, який нав’язав усім Путін. Гарантії безпеки потрібні для того, щоб запанував мир.

Далі.

Світ швидко змінюється – у військовій сфері, у дипломатії, в економіці, в усьому. І ми, звичайно ж, повинні йти в ногу з ним. І нам потрібно якнайшвидше зустрітися, щоб визначити умови миру та гарантій безпеки. Наші команди вже продуктивно працюють зі США над економічною угодою, яку ми сподіваємося підписати у Вашингтоні. І, Президенте Трамп, ми дуже хотіли б почути вас, тому що весь наш народ, усі наші сім’ї дуже стурбовані: чи буде підтримка з боку Америки? Чи буде Америка лідером вільного світу? І я хочу бути дуже чесним, дуже чесним із вами. Для нашого народу, для життя загалом надзвичайно важливо, щоб американська підтримка, американська допомога залишалася. І справді, я вірю, що ми можемо бути такими ж ефективними в забезпеченні реальних гарантій миру. Але для цього нам потрібні як мінімум усі, хто постраждав від цієї війни, – це вся Європа, Америка і, звичайно, Україна. Путін у найслабшій позиції, коли ми об’єднані й перебуваємо в найсильнішій позиції. Саме такий вигляд повинен мати стіл переговорів, і я сподіваюся, що ми досягнемо цього якомога швидше – не через помилки, а через добру волю.

І наостанок.

Нам потрібно модернізувати наші армії. Армії ХХ століття вже недостатньо. Сьогодні українці, наші партнери здобули найсучасніший досвід ведення війни. І ми повинні використати його для захисту свободи. І ми можемо це зробити, зробити разом. І створімо механізм координації, щоб це спрацювало. Коли я говорив про збройні сили Європи, я мав на увазі саме це, щоб ми могли використовувати те, чого ми вчимося, і те, чого ми вже навчилися, і ділитися цим із нашими партнерами, з усіма нашими союзниками. Єдність і співпраця приносять користь усім нам.

Дуже вам дякую. Дякую, Джастіне. Дякую, партнери, за все, за те, що ви з нами. І зробімо так, щоб наші рішення справді працювали протягом десятиліть. Ще раз дякую.

Слава Україні!