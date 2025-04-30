Двостороння співпраця, посилення санкцій проти Росії та партнерство в межах коаліції охочих: Президент України провів розмову з Прем’єр-міністром Канади

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Глава держави привітав Марка Карні й Ліберальну партію з перемогою на федеральних виборах у Канаді.

Володимир Зеленський подякував Канаді й усьому канадському народові за підтримку та додав, що Україна розраховує на ефективну співпрацю.

Президент поінформував про наслідки російських обстрілів українських міст і сіл та зазначив, що посилення протиповітряної оборони залишається першочерговим пріоритетом держави. Володимир Зеленський наголосив, що Росія збільшує виробництво балістичних ракет, тому Україна потребує додаткових систем ППО для захисту людей від них.

Окрема увага під час розмови – перспективам канадського головування в G7 цього року. Марк Карні запевнив у готовності співпрацювати з Україною на рівні «Групи семи».

Президент і Прем’єр-міністр детально обговорили кроки, які можуть наблизити до повного, безумовного припинення вогню та достойного миру. Ішлося про тиск на Росію, зокрема санкції проти банківського та енергетичного секторів. Лідери домовилися, що важливо зберігати санкційний тиск на РФ за її агресію.

Володимир Зеленський і Марк Карні також приділили увагу співпраці в межах коаліції охочих та узгодили наступні контакти в різних форматах на найближчий час.

Глава держави запросив Прем’єр-міністра Канади відвідати Україну.