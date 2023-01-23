Дякую Фінляндії за розуміння, що нам потрібно зберігати стійкість і разом іти до перемоги в цій війні – Володимир Зеленський за результатами зустрічі із Саулі Нііністьо в Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо, який перебуває в нашій країні з візитом.

Глава держави привітав фінляндського колегу в Києві та відзначив важливість його візиту сьогодні, у день, коли виповнюється 11 місяців від початку повномасштабної війни, яку розв’язала проти України Російська Федерація.

Як наголосив Володимир Зеленський, стійкість нашої країни – це ключова передумова безпеки кожного сусіда Росії та всієї Європи, а отже, і глобальної безпеки.

«Я вдячний і пану Президенту особисто, вдячний громадянам Фінляндії за чітке розуміння того, що нам потрібно зараз. Це зберігати стійкість і разом іти до перемоги в цій війні», – зазначив Глава Української держави під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Саулі Нііністьо.

Він акцентував, що перемога України стане перемогою кожного народу, який цінує свободу, і гарантією неповторення загарбницької агресії, від якої зараз захищається наша країна й від якої колись захистилася Фінляндія.

Президент України розповів, що під час сьогоднішньої зустрічі сторони детально та плідно обговорили оборонну співпрацю, захист української енергетики, взаємодію у європейських структурах, регіональну безпеку, українську формулу миру та інші питання, від яких безпосередньо залежить безпека України, Фінляндії та всієї Європи.

«Я дякую Фінляндії за незмінну принципову підтримку наших оборонних зусиль, санкційного тиску на Росію, міжнародної активності, спрямованої на притягнення Росії до відповідальності за її терор», – зазначив Глава Української держави.

Володимир Зеленський акцентував, що Україну та Фінляндію поєднують уже 12 пакетів оборонної допомоги та взаємодія у відновленні української енергетики після російських ударів, і висловив подяку за це.

Крім того, як зауважив Президент України, він і Саулі Нііністьо продовжують обговорення підготовки 10-го пакету санкцій ЄС проти Російської Федерації.

«Дуже важливо, щоб міжнародні зусилля були спрямовані й на недопущення будь-яких спроб Росії та пов'язаних із нею осіб обійти санкційний тиск. Маємо працювати над цим разом», – сказав він.

Володимир Зеленський також поінформував фінляндського колегу про актуальну ситуацію на фронті, плани Росії на найближчий час.

«Очевидно, що російське керівництво готується до реваншу, накопичує сили. Але також очевидно, що держава-терорист має програти. Сьогодні ми обговорили, що саме потрібно для цього на полі бою для нашої держави. У такому контексті ми обговорювали й участь Фінляндії в коаліції країн у питанні надання Україні сучасних західних танків. Ми дякуємо за підтримку. Такий внесок у перемогу для нас дуже важливий», – зазначив Президент України.

Під час зустрічі лідери приділили увагу можливості долучення Фінляндії до реалізації конкретних пунктів української формули миру.

«Ми вже працюємо разом у питанні продовольчої безпеки – Фінляндія долучилася до нашої ініціативи Grain from Ukraine, і я вдячний за це. Так само можемо працювати й над реалізацією інших пунктів нашої формули», – зауважив Глава Української держави.

Окремо сторони торкнулися питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

«Почув дуже важливі для України слова підтримки», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Саулі Нііністьо розповів, що сьогодні мав нагоду відвідати Бородянку та Бучу на Київщині, де побачив сліди жорстокості російських загарбників і страждання українського народу.

Він також зазначив, що мав змогу поспілкуватися з батьком і сином – колишнім ветеринаром і студентом, які нині в ТрО, і був вражений тим, що боронити Україну стають звичайні люди.

«Ми готові зробити все, що зможемо, щоб допомогти вам. Робили це й досі, особливо після торішнього масштабного нападу», – наголосив лідер Фінляндії.

За словами Саулі Нііністьо, його країна постійно підтримує Україну й надала допомогу майже на 600 млн євро. Крім того, Фінляндія підтримує українське громадянське суспільство, передає генератори та іншу гуманітарну допомогу, а також прихистила близько 50 тисяч громадян України.

Президент Фінляндської Республіки висловив переконання, що, крім надання цієї допомоги та підтримки санкцій, необхідно протистояти російським наративам.

«Щоб люди знали, що діється, де правда», – резюмував він.