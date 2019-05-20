Дякую, що зберегли Маріуполь, – Президент привітав мешканців з п’ятою річницею звільнення міста

Президент України Володимир Зеленський привітав мешканців Маріуполя з п’ятою річницею звільнення міста від незаконних збройних формувань.

«Ви – вільні, ви справжні українці! Я дякую вам, що ви зберегли Маріуполь. Маріуполь – це Україна!» – зазначив Володимир Зеленський під час заходів з нагоди річниці.

Глава держави наголосив на важливості свідомого підходу до пропаганди. Він зауважив, що на мешканців Маріуполя вона не повинна впливати, адже вони – сильні люди.

Окремо Президент подякував воїнам-добровольцям, які захистили Маріуполь. Присутні вшанували пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

Глава держави також відвідав святковий ярмарок у центрі міста та поспілкувався з маріупольцями. На ярмарку Володимир Зеленський придбав іграшки для своїх дітей.