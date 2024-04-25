Дякую всім країнам, які в цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Головне за цей день.

Ставка. Комплексні питання захисту, і не лише енергетики, а й усієї інфраструктури життя. Соціальні об’єкти, зв’язок, усе те, що підтримує нормальність життя в містах і громадах. ППО, РЕБ, необхідні інженерні рішення та будівництва. Я вдячний усім, хто вже оперативно працює на своєму рівні – і в уряді, і в областях. Дуже важливо, щоб терміни реалізації рішень були дотримані. І на Ставці зокрема за цим уважно стежимо. Працюємо далі і щодо контрактів на виробництво зброї та техніки в Україні. Кожен виробник має отримати справді довгострокову впевненість у тому, що кожен контракт буде забезпечений необхідними фінансами, постачанням і логістикою. Ми працюємо і з нашими партнерами над інвестиціями у виробництво в Україні – уже зараз за деякими напрямами можемо виробляти значно більше, ніж є власних коштів. Виробничі потужності достатньо широкі. І, зокрема, під час візитів, під час перемовин, у контактах урядовців із партнерами ми обговорюємо можливість більш масштабного залучення фінансів, щоб країни, які володіють коштами, але не мають власних виробничих потужностей, – щоб вони будували свій арсенал разом із нами й нам зараз для фронту допомагали. Дякую всім, хто проявив свій інтерес і докладає своїх сил до такої взаємодії. І, звичайно, – ситуація на фронті. Готуємося до завтрашнього засідання «Рамштайну» – будемо говорити зокрема про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали й щодо наповнення пакетів потрібною зброєю, і щодо логістики. Дякую всім країнам, які в цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні, нашим воїнам, нашим містам і громадам. Дякую кожному, хто допомагає!

І сьогодні ж продовжую максимально активно працювати на американському напрямку. Вже говорив зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Подякував за лідерство, яке зараз гарантувало, що демократія у світі не втратить позицій. Говорив і з лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом та лідером більшості Чаком Шумером. Подякував їм за принциповість і підтримку у протистоянні терору. Ще говоритиму з лідером демократів у Палаті представників Гакімом Джеффрісом. Тематика всіх розмов – це наша спільна сила – усіх, хто цінує людське життя й прагне зберегти наш спосіб життя, те, що об’єднує всіх нас у євроатлантичній спільноті. Говорили про «петріоти», про силу наших арсеналів, про нашу політичну взаємодію. Можемо перемогти російський терор. Мусимо це зробити. Я дякую всім, хто б’ється й працює заради нашої сили, заради нашої України! Дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!