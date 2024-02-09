Екологічний договір для України – не лише про покарання Росії за завдання шкоди довкіллю, а й про майбутнє для наступних поколінь – Андрій Єрмак

Екологічний договір для України, розроблений Міжнародною робочою групою щодо екологічних наслідків війни, є безпрецедентним документом, який зробить Україну прикладом для світу в питанні захисту довкілля. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час брифінгу за результатами засідання в Києві Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

Андрій Єрмак констатував: Екологічний договір для України, напрацьований Міжнародною робочою групою, є безпрецедентним документом.

«Такого ще не було в історії, коли країна, яка перебуває в стані війни, не просто думає, а працює над тим, щоб відновити навколишнє середовище, покарати винних і також показати всьому світові, що і як можна та треба робити для того, щоб забезпечити майбутнє для наступних поколінь», – сказав він.

Документ акцентує увагу на трьох основних завданнях. Перше – оцінка збитків довкіллю, яких завдала і завдає Росія на території України.

Комісар Європейського Союзу з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкявічюс наголосив на важливості зібрання доказів екологічних злочинів Росії.

«Надаємо знімки з космосу та фінансуємо збір доказів для того, щоб зрештою Росія відповіла не лише за вчинені злочини проти людяності та українців, але й за шкоду, нанесену довкіллю. Ці злочини залишаться після війни: хімікати від бомбардувань, руйнування будинків та водної інфраструктури, тисячі тон металобрухту, міни тощо. Це все призводить до забруднення», – сказав комісар ЄС.

Друге завдання – покарання за вчинення цих злочинів. Андрій Єрмак висловив упевненість, що кожен факт злочину Росії обов’язково стане основою для майбутніх судових процесів, а зрештою – основою доказової бази для компенсації та репарацій.

Третє завдання – відновлення природи й усунення завданої шкоди. За словами керівника Офісу Глави держави, ідеться не просто про відновлення, а про покращення життєвого простору людей за допомогою сучасних технологій та екологічних рішень.

«Це саме про те, яку воду ми будемо пити, яким повітрям ми будемо дихати, як загарбники заплатять не тільки за кожне життя, за втрачене здоров’я – як вони заплатять і за загибель тварин, за руйнування нашої природи», – заначив він.

За словами керівника Офісу Президента, невдовзі цей договір буде переданий для ознайомлення всім світовим лідерам і стане темою обговорення на міжнародних майданчиках та конференціях. Він також ляже в основу конкретних політичних рішень конференції, яка відбудеться після інавгураційного Глобального саміту миру на рівні лідерів, зокрема робочої групи, яка працює за пунктом 8 Формули миру «Екологічна безпека».

Андрій Єрмак подякував Маргот Вальстрем як співголові групи та всім її учасникам за виконану роботу й підтримку України.

Співголова Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни – ексвіцепрем’єр-міністерка, колишня міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем – розповіла, що члени робочої групи зосередилися на підходах до оцінювання збитків, завданих довкіллю України через війну, на питанні притягнення країни-агресора до відповідальності та «зеленої» відбудови нашої держави.

Маргот Вальстрем зазначила, що приблизно 30 із 50 рекомендацій, які викладені в Екологічному договорі, спрямовані до українського уряду, а решта стосується допомоги країн-партнерів і громадянського суспільства.

«Те, що Україна робить зараз, – це новаторство, це лідерство у світі. Україна говорить про те, що довкілля важливе, і, попри війну, надає йому пріоритет. За допомогою цього документа ми даємо світові нові методології, технології та стандарти для оцінювання шкоди, нанесеної довкіллю під час війни», – розповіла вона.

Також, за її словами, завдяки Екологічному договору Україна зможе забезпечити притягнення до відповідальності за шкоду довкіллю, а також стане для світу прикладом відбудови та відновлення довкілля на основі новітніх технологій.

Віцепрезидентка Європейського парламенту, колишня міністерка міжнародного розвитку Фінляндії Гайді Гаутала додала, що члени Міжнародної робочої групи продовжують свою роботу, співпрацюють з урядами інших країн, зокрема з представниками Глобального Півдня.

«Нам треба переконати уряди й міжнародні організації в тому, що для них цей документ – найкращий план, щоб розв’язувати питання наслідків шкоди довкіллю. Ми продовжимо працювати, якщо це потрібно, як радники та амбасадори цього плану», – сказала Гайді Гаутала.

Також вона додала, що реалізація цього документа сприятиме вступу України до Європейського Союзу, який також приділяє значну увагу питанню довкілля.