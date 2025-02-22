Експорт американського СПГ до України зміцнить лідерство США на енергетичному ринку та посилить європейську безпеку – Андрій Єрмак

Експорт скрапленого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів Америки до України зміцнить американське лідерство на енергетичному ринку, посилить європейську безпеку, а також стане важливим чинником нейтралізації російської енергетичної зброї. Про це йдеться в колонці керівника Офісу Президента Андрія Єрмака для американського видання Houston Chronicle.

Андрій Єрмак зазначив, що експорт СПГ зі США в Україну зможе також нейтралізувати голоси окремих політиків країн Євросоюзу, які закликають відновити постачання російського газу.

«Постачання американського СПГ знизять цінову нестабільність, послаблять здатність Росії маніпулювати енергетичними ринками за допомогою штучного дефіциту або підвищення цін. Ці переваги мають визнати навіть ті європейські країни, які віддають перевагу постійному доступу до імпорту російського газу», – наголосив керівник Офісу Президента.

За словами Андрія Єрмака, постачання американського СПГ в Україну також посилить зв’язки між США та Європою.

«Експорт американського СПГ до України – це не просто геополітична перемога. Це економічна перемога. Енергетичний сектор США є ключовим драйвером зростання робочих місць та комерційного розширення», – зазначив він.

Керівник Офісу Президента зауважив, що стратегічне партнерство України та США в питанні постачання СПГ відповідає геополітичним, а також економічним цілям порядку денного адміністрації Президента Дональда Трампа «Америка понад усе» та створює додаткові можливості для прибутків американської промисловості.

«Це чіткий і відчутний спосіб для України й Сполучених Штатів підтримувати одне одного, просувати економічні інтереси США та зміцнювати американські претензії на глобальне енергетичне домінування», – додав керівник Офісу Президента.