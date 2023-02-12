Елементи російської системи, які залучені до війни, мають бути ізольовані від світової системи – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Є черговий санкційний крок нашої держави проти атомної галузі держави-терориста. Своїм указом я ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 200 осіб, які працюють на російську атомку.

Ми робимо все, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну.

Це непросто. Є певний спротив. Але був час, коли й інші обмеження проти Росії здавалися непростими. Здавалися. Зараз вони вже чинні. Наприклад, щодо нафти та нафтопродуктів з Росії.

Усі елементи російської системи, які залучені до війни, до забезпечення терору та фінансування агресії, мають бути ізольовані від світової системи. Так і буде!

Тим паче це справедливо для тих, хто брав участь у захопленні та незаконних діях на нашій Запорізькій атомній станції. Російський радіаційний шантаж світу має бути покараний.

Зокрема й про це ми будемо говорити на різних дипломатичних рівнях наступного тижня.

Це буде не менш важливий тиждень для наших міжнародних позицій.

Уже готуємося до запланованих комунікацій та переговорів. Дипломатичний марафон, який ми почали для посилення збройної та іншої підтримки України, не будемо переривати ані на тиждень.

Хочу сьогодні особисто відзначити всіх, хто відновлює енергетичні спроможності нашої держави. Цей день і вчорашній більшість українців пройшли без багатьох відключень електрики.

Звичайно, в окремих районах, на жаль, в окремих містах ще були обмеження. Там, де ступінь руйнувань надто значний. Звичайно, що з початком нового робочого тижня споживатимемо більше, а отже, будуть графіки відключень. Але сам факт, що після постійних терористичних атак ракетами, «Шахедами», після масованого ракетного нальоту цього тижня ми можемо пройти такі спокійні енергодні, доводить професійність наших енергетиків і надзвичайну самовідданість кожного й кожної, хто працює заради забезпечення енергосистеми.

Я дякую всім українським енергетикам, ремонтним бригадам, ДСНС, комунальним службам, обласній та місцевій владі, які допомагали. Та бізнесу, який долучався до відповідних робіт.

Маємо усвідомлювати: це ще не перемога, не вирішальна на енергетичному фронті. На жаль, можуть бути нові удари терористів з Росії. Можуть бути нові обмеження, якщо будуть нові руйнування й зростання споживання. Але сьогодні та вчора – це чергове свідчення того, що, працюючи разом та допомагаючи одне одному, українці роблять великі речі.

Тому зберігаймо єдність! Не втрачаймо жодного дня й жодного тижня! Все заради України!

Дякую всім, хто працює заради нашої держави! Слава кожному й кожній, хто в бою!

Слава всім, хто боронить Бахмут, Вугледар, Часів Яр, Мар’їнку, Авдіївку, на всіх напрямках на Донеччині, на Луганщині та по всьому фронту!

Стійкість, єдність і взаємодопомога – це наша сила!

Слава Україні!