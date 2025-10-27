Енергетика, фінансування виробництва зброї, тиск на Росію та робота з партнерами – Президент провів нараду з урядовцями щодо результатів уряду за сто днів роботи

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з Прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, всіма членами уряду та Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, під час якої міністри доповідали про перші сто днів роботи оновленого Кабміну. Також ішлося про ключові завдання на наступні сто днів.

Серед основних питань – енергетика, фінансування сектору безпеки та оборони, тиск на Росію, виробництво зброї, реабілітація ветеранів, зарплати вчителів, науковців і медиків, соціальні послуги, компенсація за зруйноване житло, цифровізація та співпраця з партнерами.

Юлія Свириденко представила результати роботи урядової команди, а також доповіла про залучення фінансової підтримки від іноземних партнерів.

«За сто днів ми сфокусувалися на фінансуванні всіх критичних для держави напрямів. На підтримку держбюджету ми отримали 9,4 мільярда доларів за механізмом ERA loan i 3,05 мільярда євро через Ukraine Facility. Понад 2,6 мільярда доларів залучили на потреби оборони через механізм PURL. Також забезпечили кошти для захисту енергетики й на закупівлю газу для проходження зими», – зазначила Премʼєр-міністерка.

Президент наголосив, що вже є 70 % фінансування для імпорту газу, та доручив уряду невідкладно забезпечити всі 100 %. Також міністр закордонних справ Андрій Сибіга й міністерка енергетики Світлана Гринчук мають забезпечити повну реалізацію домовленостей із Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Європейською комісією щодо фінансування і постачання необхідного обладнання для генерації електрики.

Уряд також провів комплексний аудит оборонних видатків, напрацював правовий режим Defence City для виробників української зброї, впровадив систему Delta для військових на всіх рівнях.

Міністр оборони Денис Шмигаль доповів, що компанії нарощують обсяги виробництва FPV, дронів-перехоплювачів та дипстрайків. Президент наголосив, що на кінець року потрібно вийти на показник понад 50 % зброї українського виробництва для захисту України. Глава держави поставив завдання запустити вже наступного місяця програму контрольованого експорту української зброї.

Також до кінця року Міноборони планує завершити перший етап трансформації Сил оборони й повністю перейти на корпусну систему у Збройних Силах України.

Крім того, запрацювала онлайн-платформа «Ветеран Pro», яка містить актуальну інформацію для отримання житла, компенсації за зруйновані помешкання, оформлення статусу по інвалідності через війну, переобладнання робочого місця та подачу заявок на ветеранський спорт. Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова доповіла, що вже розпочалася адаптація ветеранів, які втратили зір.

«Минулого тижня ми ухвалили постанову про довготривалий догляд – це для тих, хто зазнав дуже тяжких поранень і потребує ширших послуг, ніж паліатив для цивільних, які лікуються не через бойові травми», – додала вона.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін доповів про реалізацію програми «Пакунок школяра» та послуги для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, «Сімейна домівка».

«“Сімейна домівка” – це для дітей, які не хочуть або не можуть бути всиновленими з тих чи інших причин, зокрема діти з інвалідністю. За підтримки Фундації Олени Зеленської у перших двох регіонах з’являться будинки для надання такої послуги. Надалі послуга буде пілотуватись у 12 регіонах. Наступним кроком проєкт буде масштабовано по всій країні», – зазначив він.

Також передбачене збільшення виплат прийомним батькам і батькам-вихователям. Здійснюється робота для покращення протезування військових, спрощено можливість отримання високофункціональних протезів.

Детальна увага – сфері охорони здоров’я, зокрема ситуації з цінами на ліки та доступністю ліків. Президент наголосив, що міністр охорони здоров’я повинен забезпечити конкретні результати для того, щоб люди відчули, що ліки дійсно стають доступнішими.

Віктор Ляшко поінформував про спрощення умов для навчання в медзакладах для бойових медиків та їх працевлаштування в цивільній системі охорони здоров’я. Також ішлося про підвищення зарплатних гарантій для медиків.

«У проєкті бюджету наступного року ми додаємо в програму медичних гарантій 16 мільярдів гривень. Уряд запроваджує низку ініціатив, аби медзаклади мали додаткове фінансування, особливо на прифронтових територіях. Важливо, щоб керівники лікарень раціонально скористалися цими додатковими коштами і вони йшли насамперед на підвищення заробітних плат медикам. Розрахунки показують, що це дає змогу, приміром, платити сімейному лікарю 35 тисяч гривень», – зазначив він.

Також ішлося про необхідність підвищення зарплат для вчителів і викладачів наступного року. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий доповів, що міністерство провело атестацію всіх академічних установ – уперше із запровадженням нової моделі базового фінансування.

«155 мільйонів ми вже розподілили академічним інститутам, які досягають хороших результатів та атестовані за категорією А. Наступного року більш ніж 40 % академічних інституцій із найвищими категоріями отримають додаткове фінансування за новою моделлю», – поінформував Оксен Лісовий.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба доповів про відновлення в регіонах. Він зазначив, що завдяки побудованому водогону вперше з 2022 року вдалося запустити централізовану подачу води для пів мільйона жителів Миколаєва. Також відкрили першу євроколію з Ужгорода й розпочали найбільший проєкт інвестицій у порти. Крім того, масштабували програму компенсацій «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.

«Вже ухвалена постанова, за якою люди, у яких майно залишилося на тимчасово окупованих територіях, будуть отримувати компенсацію – 2 мільйони гривень для купівлі нового житла. Ми знайшли перших 15 мільярдів гривень на реалізацію цього проєкту. Це будуть родини учасників бойових дій і люди, які отримали інвалідність унаслідок війни. Це перший етап, і вже триває робота з міжнародними партнерами для залучення додаткових ресурсів, щоб усі родини з ТОТ отримали компенсації», – поінформував Олексій Кулеба.

Президент доручив міністру фінансів Сергію Марченку опрацювати конкретні суспільні потреби в Україні, на які мають спрямовуватися кошти від заморожених російських активів.

Глава держави також поставив завдання міністру закордонних справ провести роботу із синхронізації обмежувальних заходів проти Росії: санкції партнерів узгодити з українською юрисдикцією, санкції України – з партнерами й між самими партнерами.

«Щоб у всіх найважливіших юрисдикціях світу діяв однаково болісний для Росії тиск за цю війну. Дев’ятнадцятий пакет санкцій Євросоюзу має бути синхронізований в усіх ключових країнах Європи поза Євросоюзом», – наголосив Президент.

Крім того, Володимир Зеленський акцентував, що важливо залучити ресурси та кошти у сферу культури в час війни. Міністерка культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна розповіла про програму «Власна справа для креативних індустрій», яка передбачає гранти до 1 млн грн. Також вона повідомила про створення Фонду культурної спадщини України, міжнародної платформи для відновлення й захисту культурної спадщини.

«Маємо понад 4 тисячі об’єктів мережі закладів культури та об’єктів культурної спадщини по Україні, які пошкоджені внаслідок агресії РФ. Готуємо детальне портфоліо, прозору систему подачі й розподілу коштів для цих об'єктів», – поінформувала вона.

Перший віцепремʼєр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров доповів щодо нових послуг для українців у «Дії», електронного нотаріату та нового напряму державної роботи – електронного судочинства.

«Ми майже з кожним міністерством маємо спільні проєкти чи послуги в роботі. За останні сто днів уже десятки сервісів запущені», – зазначив Михайло Федоров.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний доповів про запуск наукового парку Olympic Lab, а також цифрової системи медичного та науково-методичного супроводу українських атлетів. Також, за його словами, підготовлений законопроєкт про науку в спорті та ухвалено закон про оренду державної і комунальної спортивної інфраструктури, щоб полегшити спортивним школам і секціям доступ до неї.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зазначив, що до кінця року має завершитися конкурс на розробку родовища «Добра» за угодою про розподіл продукції. За його словами, триває реалізація політики підтримки українських виробників «Зроблено в Україні», зокрема програми «Доступні кредити 5-7-9%».