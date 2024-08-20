Енергетика, початок навчального року та співпраця з партнерами в ЄС: відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України

У Кропивницькому відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

«У нас із вами є коло дуже важливих питань – питань внутрішніх і зовнішніх, які прямо впливають на життя українських громадян, на життя наших українських громад, на життя всієї нашої держави», – сказав Володимир Зеленський.

Під час засідання обговорили можливості державних програм в енергетиці, створення альтернативних джерел енергопостачання, підготовку якнайбільшої кількості закладів освіти до роботи в офлайн-режимі та співпрацю з партнерами у Євросоюзі.

«Треба скористатися всіма перевагами, які дає процес євроінтеграції. І це – робота на рівні політичного лідерства, на рівні державних інституцій і також на рівні кожної громади, бо всім в Україні потрібна належна взаємодія із Євросоюзом», – наголосив Глава держави.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський доповів про оборону українських воїнів на Покровському й Торецькому напрямках і ситуацію в прикордонній смузі. Для створення зони безпеки, припинення обстрілів із території РФ та випередження ворога Сили оборони здійснюють наступ у Курській області.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відзначив партнерські відносини на рівні міст і регіонів і закликав нарощувати ці зусилля.

«Кожна область і кожне місто мають працювати над зміцненням міжнародних зв'язків. Нам потрібні не просто підписані документи, а відчутні результати партнерства. Технічна допомога, спільні проєкти, залучені кошти, розвиток і впровадження політик на місцях», – сказав він.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поінформував про підготовку енергетичної системи до зими, зокрема про виділення додаткових коштів на розбудову потужностей та посилення захисту енергооб’єктів від російських атак. Окрему увагу очільник уряду приділив інвентаризації сільськогосподарських угідь.

«23% земель не внесені до кадастру. Сьогодні підписуємо меморандум для прискорення цього процесу. Це буде спільна робота центру та регіонів. Усі землі мають бути внесені до кадастру, завдяки чому потенційні додаткові щорічні надходження до місцевих бюджетів становитимуть майже 28 мільярдів гривень», – зазначив Денис Шмигаль.

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла про реалізацію проєктів із розвитку альтернативних джерел енергії. Також у межах засідання Конгресу підписали меморандум у сфері підвищення енергетичної стійкості громад України.

«Завдяки співпраці державних органів, органів місцевого самоврядування та профільних асоціацій очікується значне зростання кількості термомодернізованих будівель і побудованих сонячних електростанцій», – повідомила Юлія Свириденко.