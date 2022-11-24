Енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово; поступово підключаємо нові й нові райони – звернення Президента України

Українці! Українки!

Незламний народе незламної країни!

Щойно я звернувся до Радбезу ООН і закликав реагувати. Реагувати на російський терор. Одне крісло в Радбезі досі окуповане, і щось звідти намагалися сказати. Впевнений, російську брехню вже ніхто у світі чути не хоче. Реально це крісло порожнє.

Сьогодні Європарламент визнав Росію державою-терористом і закликав ЄС і держави-члени створити правову базу, щоб таке визнання працювало на національному рівні всюди у Європі й мало наслідки – саме юридичні наслідки, а не лише політичні.

А Росія – ніби весь світ не має значення – сьогодні ж продовжила свої ракетні атаки.

Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет підтримки обсягом 400 мільйонів доларів. Усе необхідне, щоб ми могли захищати життя й свободу наших людей.

А Росія використала ракети для чергового удару по черговій лікарні й убила… немовля. Було обірвано життя, яке тривало лише два дні.

Сьогодні ми розгортаємо по всій країні «Пункти незламності», щоб підтримати наших людей, щоб дати тепло, електрику та зв’язок.

А Росія витрачає 67 ракет, щоб поцілити в саму основу життя будь-яких людей будь-де в Україні та провокує в країні блекаут.

Коли я отримував увечері звіти про перебіг відновлення енергопостачання, 11 областей мали позначку «вся область без електрики».

Станом на початок ночі поступово підключаємо нові й нові райони. Енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово.

Київщина – почалося підключення побутових споживачів, вже 20% є.

Чернігівщина – складна ситуація, але шукають можливості дати напругу для людей.

Черкащина – вся критична інфраструктура працює, робимо все, щоб повернути енергію побутовим споживачам.

Одеська область – водопостачання підключене на 100%, тепло – 100%, побутові споживачі електрики – поки мало, тільки 10%. Але до ранку має бути більше.

Волинь – десятки тисяч споживачів підключено, працюємо щодо всіх інших.

Тернопільщина – підключаємо порайонно.

Львівщина – була повністю вимкнена. Станом на зараз 90% підключено.

Київ – дуже складна ситуація. Роботи триватимуть усю ніч. Очікуємо результат уже на завтра, на першу половину дня.

Так само в усіх інших містах і громадах, які постраждали чи залишилися без енергії. Ми робимо все заради людей.

А окупанти роблять усе, щоб люди страждали, щоб ми не могли навіть почути й побачити одне одного.

Сьогодні нашій команді вдалося повернути додому ще 36 українців. 35 військовослужбовців, один цивільний. Двоє офіцерів, 33 – рядові й сержанти. Попри все рятуємо наших людей і обовʼязково повернемо всіх полонених і депортованих.

Це дуже чітко все демонструє про нас і про них. Дуже точно про все свідчить. Російські окупанти так і не зрозуміли, що у них є лише сьогодні. А в нас із вами точно є завтра.

І я дякую всім, хто забезпечує це своєю хоробрістю та своєю результативністю!

Слава Україні!