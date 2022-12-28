Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновлювати енергопостачання в тих регіонах, де наразі є обмеження потужностей – Кирило Тимошенко

Енергетики працюють, щоб найближчим часом відновити потужності в тих регіонах, де були влучання російських ракет в об’єкти енергетичної інфраструктури під час сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу території України. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Найперше дякуємо нашим силам ППО, Збройним Силам України. Із 69, які були запущені росіянами по території України, понад 50 збито, але все ж таки є прильоти в декілька енергооб’єктів. Не будемо уточнювати локації цих об’єктів, але через ці прильоти в нас у деяких регіонах є обмеження потужностей енергопостачання», – розповів Кирило Тимошенко.

За його словами, значні обмеження потужностей є у Львівській, Одеській, Київській і Харківській областях. Фактично в Одесі зараз функціонує лише критична інфраструктура.

«Але наші енергетики працюють для того, щоб уже найближчим часом – і це не питання тижнів – відновити потужності, подати їх до тих регіонів, про які я сказав. Сподіваюсь, що це вдасться зробити дуже швидко», – наголосив заступник керівника Офісу Президента України.

За словами Кирила Тимошенка, у Києві вистачає потужностей для того, щоб подавати електроенергію не лише критичній інфраструктурі, але й побутовим споживачам.

«У Києві зараз немає великих проблем, і сподіваємося, ситуація налагодиться вже завтра. Наші енергетики працювали весь минулий тиждень над тим, щоб стабілізувати ситуацію в так званому київському вузлі. Їм це вдалось. Я думаю, що всі це побачили і на Різдво у вихідні, коли фактично по всьому Києву в усіх побутових споживачів була електроенергія. І я думаю, що зараз наші енергетики попрацюють іще декілька годин у такому режимі – і буде нормальне енергопостачання до міста Києва», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

Він наголосив, що нині українські сили ППО покращують свої спроможності в захисні нашого неба, а українські енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновлювати енергопостачання.

Кирило Тимошенко також зауважив, що по всій країні вже розгорнуті Пункти Незламності, у яких люди можуть зігрітися й зарядити мобільні пристрої.

«Окрім сайту nezlamnist.gov.ua, на якому можна знайти адресу найближчого Пункту Незламності, уже працюють і телеграм-бот, і вайбер-бот. Достатньо просто написати «Пункти Незламності» у Viber чи Telegram – і знайдеться спеціальний бот, що допоможе швидко знайти найближчий Пункт Незламності, підзарядити гаджети, зігрітися чи випити чаю або кави», – сказав він.

Заступник керівника Офісу Президента також рекомендував тим українцям, які нині проживають у небезпечних прифронтових регіонах, тимчасово переїхати до більш безпечних областей. По всій країні ще є до 100 тисяч вільних місць для внутрішньо переміщених осіб.

«Питанням евакуації займаються обласні військові адміністрації, і вони знають, куди направляти людей під час евакуації», – пояснив Кирило Тимошенко.

За його словами, нині найбільше вільних місць для тривалого перебування в Рівненській, Хмельницькій, Закарпатській, Одеській і Житомирській областях.

«Я думаю, для кожного українця найголовніша мета – зустріти Новий рік удома. Але все ж ми робимо максимум для тих людей, які хочуть виїхати зі своїх регіонів до інших. Силами обласних військових адміністрацій і місцевої влади розгортаються та практично кожного дня працюють місця для внутрішньо переміщених осіб», – підсумував Кирило Тимошенко.