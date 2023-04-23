Естонія може бути впевненою, що перемога України у війні з РФ буде гарантією історичного результату для всіх народів Європи – Володимир Зеленський після переговорів із Каєю Каллас у Житомирі

Під час робочої поїздки в Житомирську область Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Естонської Республіки Каєю Каллас, яка прибула в нашу країну з візитом.

Вітаючи голову естонського уряду в Україні, Володимир Зеленський зазначив, що Кая Каллас – справжня лідерка й захисниця нашої спільної європейської свободи.

«Якби кожен із лідерів та кожна з держав так само сумлінно ставилися до захисту нашої спільної свободи на континенті, агресія Росії уже б зазнала очевидної поразки», – сказав Президент під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Каєю Каллас у Житомирі.

Глава держави висловив подяку Прем'єр-міністру та всьому естонському народу за щиру й надзвичайно вчасну підтримку оборони України.

«В перерахунку на душу населення допомога Естонії для нашого захисту – одна з найбільших у світі. Україна цінує кожну передану нам Естонією одиницю зброї. Особливо я хотів би відзначити рішення Естонії передати всі наявні в неї гаубиці 122-го та 155-го калібрів. Дякую Естонії й вам особисто, Прем'єр-міністре, за ініціативу щодо спільних європейських прямих закупівель зброї та боєприпасів, яка передбачає надання членами Євросоюзу Україні одного мільйона снарядів 155-міліметрового калібру», – зазначив Володимир Зеленський.

Він також подякував Естонії за допомогу в лікуванні, протезуванні та реабілітації українських воїнів після поранень, яких вони зазнали на полі бою. Крім того, Естонія передала вже третій військовий мобільний шпиталь для оперативного надання медичної допомоги на фронті.

Президент України високо відзначив співпрацю з Естонією в питанні кібербезпеки.

«Українці завжди пам'ятатимуть, якою вагомою стала ваша підтримка. Естонія може бути впевненою, що наша українська перемога в цій війні буде надійною гарантією історичного результату для всіх абсолютно народів Європи, зокрема для естонського народу. Після нашої перемоги російський реваншизм ніколи знову не ламатиме життя будь-якої людини у Європі», – наголосив Глава держави.

Під час переговорів співрозмовники зосередили увагу на посиленні можливостей України на передовій.

«Важливо, щоб усі наші партнери зараз були максимально рішучими й максимально швидкими в постачанні обіцяної допомоги, особливо зброї. Щоб ми могли максимально прискорити завершення цієї війни – звільнити нашу землю та відновити повну силу міжнародного права», – сказав Володимир Зеленський.

Сторони також обговорили політичну взаємодію й рух України до набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО.

«Сьогодні ми обговорили наші очікування від Вільнюського саміту НАТО. Зараз саме той час, коли Альянс потребує амбітних рішень. Надійна безпека у Європі може ґрунтуватися лише на повній визначеності у відносинах на східному фланзі НАТО, передусім у відносинах між Україною й НАТО. Потрібне позитивне політичне рішення Альянсу щодо вступу України, і я дякую Естонії за підтримку саме такого посилення НАТО й за фіксацію в підписаній нами декларації нашої спільної мети», – зазначив Президент.

Під час зустрічі йшлося й про відбудову України. Як повідомив Володимир Зеленський, Естонія стала першою державою, яка почала практичне відновлення українського регіону – Житомирської області. Це може стати прикладом для інших партнерів.

«Впевнений: багато зробимо разом. Я сьогодні порушив питання щодо структуризації допомоги щодо відбудови, зокрема створення відповідного представництва, офісу тут, на Житомирщині», – розповів Глава держави.

Він також висловив подяку Естонії за принциповість у питанні посилення санкцій за агресію Росії та у питанні щодо притягнення до відповідальної держави-терориста за скоєне в Україні.

За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-естонського міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України Президент нагородив Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

«Для мене честь сьогодні вручити вам від імені всіх українців спеціальну нагороду – це орден Ярослава Мудрого. Дякую за те, що нову історію Європи Україна й ваш народ, ваша держава – ми створюємо це разом», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Кая Каллас подякувала Главі держави та всьому українському народові за визнання. Вона зауважила, що її перший закордонний візит на посаді голови естонського уряду саме в Україну символізує підтримку Естонією українського народу.

«Як ви правильно зазначили, свобода має подолати тиранію – це наше спільне завдання і наш фокус номер один», – наголосила вона.

Очільниця уряду Естонії акцентувала, що допомога озброєнням, боєприпасами та навчання українських військових мають тривати у достатніх масштабах, щоб Україна перемогла в цій війні.

«Саме тому я запропонувала Європейському Союзу спільну закупівлю артилерійських снарядів для України, щоб відправити їх безпосередньо. Рішення було ухвалене в березні, і зараз нам потрібно переконатися, що воно буде належним чином виконане», – додала Кая Каллас.

Прем’єр-міністр зауважила, що минулого тижня естонський уряд ухвалив рішення відправити артилерійські снаряди в Україну, і висловила сподівання, що незабаром це зроблять і інші країни ЄС.

«Ми віримо у вашу перемогу. Ми віримо в Україну, яка процвітатиме, з ліберальною демократією, вільною ринковою економікою та належністю до євроатлантичної спільноти. Ваша боротьба, ваші жертви чітко показали, що шлях до миру – це усунення «сірих зон» у європейській безпеці», – зазначила вона.

«Задля миру у Європі нам потрібна Україна у Європейському Союзі й у НАТО. І це також посил спільної декларації, яку ми щойно підписали», – сказала голова уряду Естонії.

Вона також наголосила на тому, що російські керманичі й виконавці мають бути притягнуті до відповідальності за злочин агресії проти України та незаконну депортацію наших громадян.

Кая Каллас висловила подяку за запрошення відвідати Житомирщину, на відбудові якої сфокусується Естонія. Серед об’єктів, які відновлюють із допомогою Естонії, – дитячий садок в Овручі та низка інших соціальних та інфраструктурних об’єктів.

Очільниця естонського уряду висловила сподівання, що відбудова разом з реформами та євроінтеграцією створять можливості для швидкого економічного зростання й дадуть Україні змогу стати однією з найуспішніших економік Європи.