Естонія невдовзі стане першою країною ЄС, яка запровадить механізм використання конфіскованих російських активів – Ігор Жовква за підсумками зустрічі з Кюлліке Сілласте-Еллінг

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Естонської Республіки Кюлліке Сілласте-Еллінг.

Ігор Жовква поінформував естонську колегу про прогрес України на шляху європейської інтеграції. Зокрема, він висловив сподівання щодо ухвалення Європейською радою рішення про початок уже цього року переговорів про членство нашої країни в ЄС.

Окрему увагу було приділено реалізації Української формули миру, в імплементації декількох пунктів якої Естонія вже бере активну участь.

Співрозмовники також обговорили питання притягнення держави-агресора до відповідальності. Зокрема, було відзначено активну роботу естонської сторони в межах Core Group, яка займається проблемою створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України.

Заступник керівника Офісу Президента подякував Естонії за лідерство в розробці національного законодавства щодо передачі конфіскованих активів Росії на відбудову України.

«Цінуємо ваше лідерство в питанні використання російських активів для відбудови України. Естонія стане першою європейською державою, яка запровадить юридичний механізм для розв’язання цього питання. Ви подаєте важливий приклад іншим», – наголосив Ігор Жовква.

Сторони також обговорили спільні заходи в межах тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня поточного року.