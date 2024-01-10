Естонія підтримує Україну в усіх елементах захисту, усіх елементах стійкості – Володимир Зеленський після зустрічі з Президентом Аларом Карісом

Під час офіційного візиту до Естонії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Естонської Республіки Аларом Карісом.

Глава Української держави подякував естонському суспільству за незмінну увагу до України, підтримку українського народу та Сил оборони.

«Естонія надала нашій державі, нашим воїнам уже 17 пакетів оборонної підтримки. Ви проявили своє лідерство, запропонувавши всій Європі взаємодію в забезпеченні нашої артилерії – коаліцію снарядів. Ми цінуємо й те, що ви обрали дуже ґрунтовний, довготривалий підхід до фінансової підтримки України та визначили чотирирічний обсяг допомоги для нашої держави», – сказав Президент України під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Аларом Карісом у Таллінні.

Як зазначив Володимир Зеленський, абсолютно принциповою є позиція Естонії щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України.

«Я дякую за сильну й відчутну підтримку нашої держави з боку Естонії в питанні щодо відкриття переговорів про вступ у Євросоюз, а також щодо нашої подальшої взаємодії з НАТО та очевидної перспективи України стати повноправним членом Альянсу», – акцентував він.

Під час переговорів у вузькому та розширеному форматах лідери України та Естонії обговорили взаємодію на рівні європейських інституцій, можливості двох країн у Європі.

Також ішлося про притягнення Росії до відповідальності за війну та всі прояви терору.

«Це стосується й повної відповідальності держави-агресора, зокрема того, що Росія повинна заплатити повну ціну за цю агресію. Її активи та активи всіх осіб, які пов’язані з державою-агресором, мають бути знайдені, заморожені та, зрештою, конфісковані на користь захисту від російської агресії та допомоги всім тим в Україні, хто постраждав від війни», – заявив Глава Української держави.

За його словами, коли Росія відповідатиме за свою війну і політично, і юридично, і фінансово, це буде важливим внеском у глобальний захист миру та повчальним уроком для інших потенційних агресорів.

«Я хочу відзначити, пане Президенте, ваші особисті зусилля в цій справі – у справі захисту справедливості та ідеї повної відповідальності Російської Федерації. Я знаю, що в Естонії зараз готується закон щодо російських активів, і Україна буде вдячна за дієвість цього закону», – зазначив Володимир Зеленський.

Президенти України та Естонії також докладно обговорили ситуацію на полі бою та воєнні перспективи Української держави.

«Усі ви прекрасно усвідомлюєте всю складність і жорстокість цієї війни. І це справді дуже важливо, що Естонія підтримує нас в усіх елементах захисту, в усіх елементах нашої української стійкості, в усьому, чим ми можемо здолати й обов’язково здолаємо ворога», – сказав Глава Української держави.

Крім того, Президент відзначив естонську допомогу в лікуванні та медичній реабілітації українських воїнів.

Зі свого боку Алар Каріс повідомив, що нагороджує всіх українських воїнів орденом Орлиного хреста І ступеня, і передав відзнаку Верховному Головнокомандувачу України Володимиру Зеленському.

Президент Естонії наголосив, що результат розв’язаної Росією війни залежить від здатності партнерів бути солідарними й гарантувати довгострокову підтримку України.

«Довгостроковий внесок Естонії від початку цієї повномасштабної війни й до 2027 року становитиме 1,2 мільярда євро. Україна потребує більшого й кращого озброєння. Ми повинні збільшити військове виробництво в межах ЄС, щоб Україна отримала все, що потрібно. У період 2024–2027 років ми щороку спрямовуватимемо 0,25% свого ВВП для оборони України, і ми заохочуємо всіх інших також надавати Україні стільки допомоги, скільки вони можуть», – сказав Алар Каріс.

Він наголосив, що Естонія підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. Президент Естонської Республіки зазначив що його країна приєдналася до Спільної декларації «Великої сімки», ухваленої у Вільнюсі.

Алар Каріс висловив переконання, що не має бути обмежень на постачання озброєння Україні для захисту від агресора.

За його словами, Росія має відчувати дію санкцій, отримати політичну ізоляцію та заплатити за відбудову України.