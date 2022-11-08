Фабрика-кухня для навчальних закладів Бучі й сусідніх громад отримала адресу та підрядників

Фабрика-кухня для забезпечення якісною свіжою їжею навчальних закладів Бучі та найближчих громад, презентована першою леді України Оленою Зеленською у вересні 2022 року, отримала необхідні передумови для початку будівельних робіт.

Зокрема, визначено та затверджено підрядників: у тендері генерального проектувальника брали участь чотири компанії. Було обрано підрядника та компанію, яка здійснюватиме технологічний нагляд.

Розроблено детальний технологічний проект, специфікацію необхідного обладнання. Триває тендер з відбору постачальника технологічного обладнання. Проведено аудит 31 школи з трьох територіальних громад.

Проект фабрики-кухні – частина розпочатої до російського нападу реформи шкільного харчування в Україні. У її межах спільно з Міністерством регіонального розвитку було напрацьовано три варіанти організації харчування у школі:

1. Кухня повного циклу (у навчальних закладах, де є економічна доцільність і технічно-технологічна можливість, усе готують на місці з нуля).

2. Опорні кухні (з однієї потужної кухні їжу транспортують до сусідніх шкіл).

3. Фабрика-кухня (великий обсяг постачання, окрема будівля, у якій готують, шоково охолоджують їжу та транспортують до багатьох шкіл). Така фабрика-кухня може забезпечити приготування 10 тис. порцій. Таким чином відбувається економія витрат на воду та електроенергію. А постачання їжі дітям стає систематизованим, безпечним і якісним.

«Так, у воєнний час повертається наша реформа шкільного харчування, бо саме в її межах ми запланували побудувати потужні підприємства, які годуватимуть не один заклад, а низку. І це частина нашого плану з відновлення України, адже починати його треба вже зараз», – зазначила Олена Зеленська.

Меценатом проекту став Говард Баффет, американський філантроп і бізнесмен, син відомого інвестора Воррена Баффета.

«Пан Баффет сказав мені, що хоче брати участь у відновленні України. Вирішили почати з освіти та ще й у деокупованому регіоні, який найбільше постраждав від російських загарбників», – розповіла перша леді.

Основними споживачами продукції нової фабрики-кухні будуть школи та заклади дошкільної освіти Бучі й трьох громад: Бучанської, Немішаївської, Бородянської. Потужності виробництва можна буде переналаштувати чи розширити для забезпечення потреб харчування будь-яких верств населення. Зокрема, підприємство зможе годувати тимчасово переміщених осіб і місцевих жителів.

Очікується, що фабрика-кухня в Бучі стане пілотним проектом, і в майбутньому мережу фабрик-кухонь буде поширено на всю територію України. Кожна з них зможе забезпечувати харчуванням 30 – 40 навчальних закладів. До освітньої мережі в Україні входять 14 тис. шкіл та 10 тис. дошкільних закладів.

Олена Зеленська подякувала команді Говарда Баффета, Національній асоціації громадського харчування та всім причетним до пілотного проекту фабрики-кухні в Бучі й закликала потенційних інвесторів долучатися до відбудови України, яка вже розпочалася.

Очікується, що влітку 2023 року стартує монтаж обладнання та навчання персоналу. Фабрика-кухня в Бучі запрацює 1 вересня 2023 року.