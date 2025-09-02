Фактично групи російських дронів у нашому небі – акомпанемент російським заявам із Китаю – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про цей день.

Військові – доповіді були від ранку. Зокрема, від командувача Повітряних сил щодо збиття дронів. Нахабність росіян стає все більшою – вони все частіше вдень атакують Україну десятками ударних дронів. У ніч на сьогодні було 150 дронів, ранок – ще більш як 50, увечері – іще десятки, і більшість із них – «шахеди». Фактично групи російських дронів у нашому небі – акомпанемент російським заявам із Китаю. Відверта зневага Росії до всього, що світ робить заради припинення війни. Вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив Президент Трамп про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну. Цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки начебто він у війні не винний. Наче його хтось завжди «примушує» воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій. І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче. Росія продовжує завдавати ударів. Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати зокрема асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї нахабності. І ми продовжуємо працювати з партнерами заради тиску на Росію, і це буде. Нічого, крім сили, Росія не чує і брехатиме, поки не буде достатньо сильних її втрат. Усі партнери це розуміють. Важливо, щоб була рішучість діяти. Додаткові санкції, які справді впливають – вони потрібні. Тарифи, які обмежують російську торгівлю та фінансування для російської машини війни, – теж це все дуже потрібно. Я вдячний усім, хто продовжує допомагати нашому захисту, нашій стійкості. І важливо, щоб зараз, у вересні, наповнення програм із партнерами було не менш інтенсивним, ніж від початку року. Зокрема, програми PURL. За серпень завдяки європейським країнам маємо більш ніж 2 мільярди євро на закупівлю саме американської зброї, зокрема ракет для «петріотів», ракет для «хаймарсів». Має бути й надалі щонайменше мільярд доларів на місяць у цю саме програму PURL. Міністерство закордонних справ та наші посли в країнах-партнерах повинні бути дуже результативними.

Провів сьогодні достатньо детальну нараду з усіма представниками, які задіяні в підготовці гарантій безпеки для України та в узгодженні кроків із партнерами на підтримку Сил оборони. Команди Офісу, МЗС, військові – Головком і Генштаб, – секретар РНБО – усі активно працюють, щоб і в цьому році, і в наступному, і довгостроково – незважаючи на будь-які російські божевілля, – щоб Україна мала достатній захист. І це обов’язково буде. Сьогодні узгодили основу для подальших контактів з учасниками коаліції охочих щодо реального наповнення гарантій безпеки для України. Ми працюємо – дуже активно – з командою Сполучених Штатів Америки. Найближчим часом будемо говорити з лідерами країн-партнерів у Європі. Наші формати, зокрема Україна – Північна Європа, а також Вашингтонський формат, наповнюємо все це змістом максимально. Триває робота і щодо санкцій – із Євросоюзом, Британією, іншими партнерами. Синхронізація санкцій – наших і партнерів – це одне з головних завдань на осінь.

І ще одне.

Регулярно доповідають правоохоронці – Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки, Генеральний прокурор – щодо розслідування вбивства Андрія Парубія. Обрано запобіжний захід підозрюваному – тримання під вартою без права застави. Все більше обставин злочину з’ясовують правоохоронці. Жахливих обставин. Важливо, щоб суспільство отримало всю встановлену та перевірену інформацію – настільки, наскільки це можливо згідно з процесуальними нормами. Дякую всій команді, яка цілодобово працює, щоб встановити правду. Сьогодні у Львові відбулося прощання з Андрієм Парубієм. Мої співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять!

Слава Україні!