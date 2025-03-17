Фінляндія першою приєднується до Глобальної коаліції українських студій

Під час візиту до Фінляндії перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із ректоркою Гельсінського університету Сарі Ліндблом та віцепрезидентом Університету Тампере Ярмо Такала.

Дружина Президента України подякувала за співпрацю фінських закладів вищої освіти з українськими.

«Яскравим прикладом успішної міжуніверситетської взаємодії можна назвати співпрацю Гельсінського університету та Харківського університету імені Каразіна – місто-герой Харків щодня потерпає від російських ракет, але там продовжує вирувати студентське життя завдяки підтримці фінських друзів», – сказала перша леді.

Вона також відзначила унікальні курси, присвячені Україні, які запровадили в обох фінських університетах.

«Це, зокрема, курс української мови в Гельсінському університеті, а також курс талановитої професорки Рінни Куллаа в Університеті Тампере «Історія України: державність та ідентичність», який ущент розбиває російські наративи. Вкрай важливо, що незалежне академічне та освітнє середовище глибоко усвідомлює свою місію у справі розвитку критичного мислення та побудови цілісної й чіткої картини світу», – додала Олена Зеленська.

У присутності першої леді відбулося підписання меморандумів щодо приєднання університетів Гельсінкі та Тампере до Глобальної коаліції українських студій.

Це ініціатива, яку наша держава запровадила торік. Вона об’єднує університети та наукові установи з різних країн для вивчення України, її історії, культури, економіки та міжнародних відносин.

«Глобальна коаліція українських студій покликана не лише познайомити світ із багатою історією та культурою українців, а й відкрити сучасну Україну для світу та поділитися новітніми здобутками», – зазначила Олена Зеленська.

Дружина Президента також передала колекції книжок для бібліотек Гельсінського університету та Університету Тампере. Зокрема, роботи Сергія Плохія та Ореста Субтельного, підручники з української мови та художню літературу, передусім твори українських воїнів.

Проєкт першої леді зі створення українських книжкових поличок у бібліотеках світу налічує вже 230 полиць у 55 країнах та бібліотеці ЮНЕСКО.

«Книжки говорять з українцями й нашими друзями у світі, збільшуючи їхнє коло. Бо тільки через розуміння та інформованість приходять міцні відносини», – підсумувала Олена Зеленська.

Довідка. Глобальна коаліція українських студій під патронатом першої леді України Олени Зеленської є спільною ініціативою Українського інституту, Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим / Офісу Кримської платформи, Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ України. Метою коаліції є об’єднання наявних академічних ініціатив та створення нових інструментів для розвитку українських і кримськотатарських студій у світі. Український інститут долучився до розробки концепції Коаліції, її стратегічного розвитку та операційних спроможностей, а також узяв участь у промоції коаліції на ключових академічних майданчиках в Україні та за кордоном.

