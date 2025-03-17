Фінські благодійники підтримали проєкт Фундації Олени Зеленської зі створення двох осередків Школи Супергероїв

Під час візиту до Фінляндії перша леді України разом із командою Фундації Олени Зеленської зустрілася з лідерами місцевого бізнесу, меценатами та представниками культурної й освітньої спільнот.

На заході, організованому в Гельсінкі за підтримки міжнародної бізнес-консалтингової компанії Miltton Group, відбулася презентація основних проєктів Фундації, під час якої особливу увагу приділили масштабуванню Школи Супергероїв. Фінські благодійники цього року профінансують створення одразу двох нових осередків.

«Всі проєкти Фундації – про дітей і для дітей. Захищаючи їхні права на здоров'я, навчання, розвиток, ми захищаємо наше майбутнє. Ми прагнемо зробити так, щоб війна залишалася для них лише епізодом, а не тим, що визначає їхнє життя. Щиро вдячна гостинній Фінляндії та її благодійникам за усвідомлення важливості підтримки ініціатив Фундації, спрямованих на наших дітей», – зазначила Олена Зеленська.

Створення нових осередків Школи Супергероїв стане можливим завдяки спільним зусиллям групи фінських і пов’язаних із Фінляндією приватних благодійників, які в рекордно короткий термін зібрали необхідну суму.

Кірсі Комі, одна з донорів, наголосила на важливості такого кроку: «Цей благодійний внесок є свідченням незмінної підтримки, яку фінський народ, бізнес-спільнота та неурядові організації надають Україні з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала незаконну загарбницьку війну проти України. Ці кошти зібрані групою людей, які підтримали людяність, гідність та силу освіти у вирішальний момент історії».

«Наше партнерство з Фундацією Олени Зеленської є прикладом тієї важливої ролі, яку ми можемо відігравати у згуртуванні людей заради спільної мети. Ми щиро вдячні та натхненні всіма, хто зробив пожертви для створення Шкіл Супергероїв в Україні», – наголосила керівниця відділу нових ринків Miltton Group Санна-Марі Янтті.

В Україні вже повноцінно працюють 17 Шкіл Супергероїв у 13 містах. Створення шести з них Фундація Олени Зеленської профінансувала торік.

Цьогоріч Фундація розпочала другу хвилю проєкту, у межах якої з’являться ще шість осередків: у Чернігові, Черкасах, Луцьку, Тернополі, Чернівцях та Мукачеві.

«Маємо ще одного партнера для реалізації проєкту «Школа Супергероїв», і це неймовірний результат. Дякую компанії Miltton Group за проявлену ініціативу та підтримку в організації в Гельсінкі заходу, на якому фінський бізнес та меценати змогли об'єднатися у спільному прагненні допомогти реалізувати один із важливих проєктів для наших дітей», – підсумувала директорка Фундації Олени Зеленської Ніна Горбачова.

Проєкт «Школа Супергероїв» реалізується під патронатом першої леді. Це навчальні простори при дитячих лікарнях, де маленькі пацієнти можуть опановувати шкільну програму паралельно з лікуванням.