Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту запущено

Відбулося установче засідання Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, створеного з метою розвитку та підтримки талановитих українців, їхніх ідей у вказаних сферах задля посилення лідерських позицій нашої країни у світі.

Вітаючи присутніх із початком роботи, голова Ради Фонду Ірина Тулякова наголосила, що Фонд Президента – це можливість впроваджувати трансформації в Україні, допомагати розвивати талановитих молодих людей.

«Дуже хочеться, щоб у нашій країні, у нашої молоді, науковців, освітян і спортсменів не було неможливих речей. Країна талановитих людей – це про створення можливостей для розвитку потенціалу кожного», – сказала вона.

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська зауважила, що Фонд має стати дієвим механізмом для заохочення талановитої молоді.

«Упевнена, те, що ми тут закладемо: інноваційні підходи, прогресивні речі, – стане драйвером того, що відбувається у нас в країні. Давайте зробимо так, щоб усе в нас працювало. Щоб цей Фонд став прикладом», – наголосила Юлія Соколовська й побажала членам Ради Фонду плідної роботи.

Радник Глави держави з питань Фонду Ольга Будник зауважила, що Фонд покликаний об'єднати талановитих людей і дати їм можливість реалізувати свій потенціал в Україні. Привітавши Раду Фонду зі стартом роботи, вона також докладно розповіла про кроки, які вже здійснено з часу створення Фонду, перспективи розвитку та виклики, які стоять перед ним.

Серед ключових програм Фонду – гранти на навчання за кордоном, стажування молоді у провідних іноземних закладах вищої освіти та наукових установах, залучення лекторів з провідних вишів та наукових установ світу, участь молоді в міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях, заохочення молодих людей за досягнення, підтримка реалізації проектів у сфері освіти, науки та спорту.

Ірина Тулякова також розповіла, що у співпраці з Мінцифри триває робота над розробкою онлайн-платформи Фонду.

Очікується, що запуск ключових програм Фонду відбудеться в лютому 2022 року.

Фонд Президента був створений у 2019 році з метою заохочення розвитку талановитої молоді. У червні 2021-го Володимир Зеленський затвердив Положення про Раду Фонду, перезапустивши його діяльність.

З коштів Фонду виплачуватимуть премії Глави держави в розмірі 100 тис. грн переможцям міжнародних учнівських олімпіад. Також здійснюватимуться виплати президентських стипендій у розмірі 10 тис. грн учасникам ЗНО, які показали найвищі результати. Такі стипендії виплачуватимуть щомісяця протягом року.

Заплановане й фінансування премій для відзначення досягнень українських спортсменів, заохочення молоді до участі в спорті та підтримка тренерської діяльності.

Крім того, функціонування Фонду передбачає можливості надання грантів на навчання в іноземних закладах освіти для підготовки магістрів та PhD. Це дасть змогу здобути конкурентоспроможну освіту найталановитішим представникам молоді та наукової спільноти.

Також кошти Фонду можуть бути спрямовані на залучення іноземних висококваліфікованих викладачів і тренерів для навчання українських студентів у пріоритетних галузях, де потрібно підсилити рівень підготовки фахівців.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет висловив сподівання, що завдяки роботі Фонду Президента вдасться впровадити низку позитивних кроків для розвитку освітньої галузі в Україні.

Зі свого боку міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт відзначив, що спорт також увійшов до сфери діяльності Фонду, що сприятиме підтримці талановитих спортсменів, а в майбутньому – появі чемпіонів, які прославлятимуть нашу країну на міжнародній арені.

Учасники зустрічі обговорили концепцію діяльності Фонду, його функції та принципи роботи.

Президент України привітав Раду Фонду із запуском діяльності та побажав успішної роботи.