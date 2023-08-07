Формула миру – універсальна, і після України вона може бути базою для подолання інших військових конфліктів і глобальних проблем – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що запропонована ним Формула миру є важливою платформою не лише для справедливого закінчення війни, яку розв’язала Росія проти України, – вона може стати універсальною основою для припинення інших військових конфліктів на планеті та подолання глобальних проблем. Про це Глава держави заявив в інтерв’ю представникам ЗМІ Латинської Америки.

Як наголосив Президент, на сьогодні правильний і поки що єдиний дипломатичний шлях досягнення миру – це ініційована Україною Формула миру.

Він зазначив, що Формула – насамперед про Україну, але якщо ті чи інші міжнародні інституції не дають змоги справедливо закінчувати такі агресивні війни й досягати миру, про що красномовно свідчить приклад України, то Формула миру може стати новим універсальним фундаментом для відповідних рішень.

«На жаль, ми не єдині, і це не останній військовий конфлікт у світі. І я вважаю, що після закінчення цієї війни така Формула може бути базою для подолання інших глобальних проблем», – переконаний Глава держави.

За словами Президента, окремі країни можуть мати свою думку щодо тих чи інших пунктів Формули миру, і це нормально, оскільки будь-яка платформа є дискусійною.

«З чимось погоджуватися, а з чимось не погоджуватися. Пропонувати щось своє. І саме на цьому базується наша Формула миру. Базис має бути українським, бо війна в Україні. А пропозиції можуть бути будь-якої держави, тому що для нас цінні досвід і думки кожної з країн, які справді хочуть миру, а не підіграти Росії, не підіграти на Формулі миру заради майбутніх економічних відносин із Росією. Бо це гра з живими людьми», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави акцентував, що необхідно готуватися до Глобального саміту миру, і він зацікавлений, щоб на заході була представлена максимальна кількість держав.

«Щоб ми політично вирішили, що це правильна платформа, і більшість країн світу бачить у цій Формулі базис, мапу, кроки й план подолання цієї страшної трагедії», – сказав Президент.