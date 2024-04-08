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Робоча поїздка Президента України до Харківської області
Робоча поїздка Президента України до Харківської області

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Фортифікації на Харківщині: Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва

9 квітня 2024 року - 14:58

Фортифікації на Харківщині: Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва

Під час робочої поїздки до Харківської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з процесом зведення оборонних споруд та укріплень поблизу кордону з державою-агресоркою – РФ.

«Харківська область – це дуже важливий напрямок. Ми маємо бути підготовлені. А росіяни мають бачити, що ми готові оборонятися. І щоб наші люди розуміли, що Україна підготувалася, якщо ворог спробує наступати», – наголосив Глава держави.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що фортифікації складаються з розгалуженої системи траншей, бліндажів та інших видів укриттів. У регіоні облаштовують загороджувальні рубежі: бетонні піраміди, «зуби дракона», протитанкові рови.

Проєкт із будівництва фортифікаційних споруд розробило Міністерство оборони України, урахувавши досвід бійців на першій лінії захисту.

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Робоча поїздка Президента України до Харківської області

9 квітня 2024 року - 14:57
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