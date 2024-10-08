Фундація Олени Зеленської передала в регіони 25 автомобілів швидкої допомоги

Перша леді України Олена Зеленська разом із міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком відвідали один із центрів екстреної медичної допомоги на Київщині.

«Ці люди щодня рятують чиєсь життя, і всі ми розуміємо, що зробити це за відсутності спеціального транспорту дуже складно. Сьогодні від наших іноземних партнерів передаємо в обласні центри «екстренки» 25 автомобілів швидкої допомоги. Сподіваюся, вони допоможуть фельдшерам і лікарям рятувати ще більше життів», – зазначила Олена Зеленська.

Спецтранспорт від благодійного центру King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (Королівство Саудівська Аравія) передали центрам екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у 17 регіонах України.

«Потреба в автомобілях, на жаль, постійна. На сьогодні намагаємося закривати цю потребу насамперед у прифронтових та прикордонних із російським ворогом регіонах», – наголосила директорка Фундації Ніна Горбачова.

Чотири авто із цієї партії вже допомагають рятувати життя українців на Сумщині. Їх, на прохання МОЗ, передали раніше – після російської атаки на один із корпусів лікарні в Сумах 28 вересня.

Загалом, за даними МОЗ, унаслідок російської агресії 261 автомобіль швидкої допомоги знищений, 225 пошкоджені, 125 втрачені.

«Передані автомобілі спроєктовані як мобільні відділення інтенсивної терапії. Їх використовуватимуть для надання необхідної допомоги пацієнтам, які потребують додаткових заходів для підтримки життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями», – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Кожен автомобіль швидкої допомоги оснащений необхідним обладнанням, зокрема реанімаційним блоком з апаратом ШВЛ та дефібрилятором.

У межах ініціативи з поповнення автопарку швидких Фундація Олени Зеленської передала медикам 77 спецавтомобілів від партнерів із Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Південної Кореї та Словенії.