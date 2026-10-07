Фундація Олени Зеленської посилює волонтерську підтримку підлітків у просторах «12–21» разом із Headspace Denmark

Напередодні Всесвітнього дня ментального здоров’я команда данської організації Headspace Denmark провела триденне навчання для волонтерів молодіжних просторів «12–21», які створила Фундація Олени Зеленської.

Співпраця Фундації з Headspace Denmark розпочалася ще на етапі створення мережі «12–21». Саме данську модель психосоціальної підтримки молоді команда Фундації адаптувала до українських потреб. В її основі – доступний простір, де підлітки можуть знайти підтримку, бути почутими та спілкуватися без страху осуду.

З моменту відкриття першого простору в грудні 2025 року до запуску п’ятого в Одесі в серпні 2026-го мережа «12–21» напрацювала власний досвід підтримки молоді.

Протягом трьох днів фахівці Headspace Denmark проводили практичні воркшопи для волонтерів із Білої Церкви, Хмельницького та Чернігова. Учасники працювали над навичками активного слухання, побудови довіри та розпізнавання ситуацій, коли підлітку потрібна допомога фахового психолога.

Водночас данська команда знайомилася з методиками групової роботи, які напрацювали в молодіжних просторах «12–21». Зокрема, у Білій Церкві партнери долучилися до форум-театру – інтерактивного формату, у межах якого підлітки відтворюють складні життєві ситуації, обговорюють їх і разом шукають можливі рішення.

До зустрічі з волонтерами та данськими партнерами в Білій Церкві приєдналася перша леді України Олена Зеленська. Під час спілкування волонтери поділилися власними ідеями розвитку мережі. Зокрема, це проведення днів молодіжного самоврядування, організація обмінів між містами та співпраця з європейськими молодіжними центрами.

«Коли ми з командою створювали проєкт “12–21”, для нас було важливо, щоб самі підлітки впливали на те, якими будуть ці простори, формували їхню атмосферу та пропонували власні ініціативи. Сьогодні ми бачимо їхнє бажання розвивати волонтерську спільноту. Наше спільне з партнерами завдання – підтримати ці ідеї та допомогти молоді їх реалізувати», – зазначила Олена Зеленська.

Мережа «12–21» об’єднує п’ять молодіжних просторів: у Білій Церкві, Чернігові, Хмельницькому, Кривому Розі та Одесі. Їх відвідують понад 2300 підлітків, а 44 підготовлені волонтери щотижня допомагають створювати середовище довіри та підтримки.

Наступний молодіжний простір «12–21» планують відкрити в Кропивницькому.