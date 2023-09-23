Фундація Олени Зеленської продовжує співпрацю з Фундацією Темертеїв: 1 млн дол. США благодійники передають на допомогу українцям 

Під час візиту до Оттави (Канада) перша леді України провела зустріч із засновниками Фундації Темертеїв Джеймсом Темертеєм і Луїзою Темертей, а також із директоркою-розпорядницею Лією Темертей, головним виконавчим директором Майком Лордом і директоркою українських ініціатив Фундації Темертеїв Христиною Воллер.

Під час спілкування благодійники подякували команді Фундації Олени Зеленської за допомогу та забезпечення жителів деокупованої Харківщини речами першої необхідності й оголосили про черговий благодійний внесок – 1 млн дол. США на підтримку проєктів Фундації.

Джеймс Темертей – один із найбільших українських меценатів сучасності. Народився в Україні в родині «розкулачених» під час сталінських репресій. Його батько загинув у Сибіру. Після Другої світової родина емігрувала до Канади.

«Костянтин Ількович (нині Джеймс) здобув освіту та став успішним бізнесменом, однак не забув про українське коріння й батьківщину, щоб прийти їй на допомогу в найтяжчий час», – зазначила Олена Зеленська.

Вона подякувала Фундації Темертеїв та її засновникам за плідну співпрацю з Фундацією Олени Зеленської – благодійним фондом, заснованим першою леді України для допомоги переселенцям, медичним й освітнім закладам країни.

«Ви були одними з перших, хто повірив у мою Фундацію та надав першу фінансову підтримку, яка дуже швидко була спрямована на задоволення першочергових потреб жителів деокупованих територій.

500 тисяч дол. США благодійного внеску, який ваша Фундація передала на допомогу українцям, були спрямовані командою на потреби людей із деокупованих територій Харківщини. Нам вдалося забезпечити речами першої необхідності понад 2 тисячі внутрішньо переміщених осіб, які через постійні обстріли їхнього житла були змушені переїхати до 13 гуртожитків Харківської області.

Завдяки вашому благодійному внеску багатодітні родини та внутрішньо переміщені через війну українці змогли пережити зиму в теплі, із теплою водою та можливістю приготувати їжу й облаштувати тимчасове житло. Ваш благодійний внесок дав змогу придбати дорогі генератори потужністю від 5 до 140 кВт, які були розподілені між місцевими громадами для безперебійної роботи лікарень, закладів освіти й критичної інфраструктури трьох районів Харківської області (Куп’янського, Лозівського та Чугуївського). Загалом це 354 тисячі жителів», – розповіла перша леді.

Вона поділилася з Фундацією Темертеїв та її засновниками першочерговими викликами для Фундації Олени Зеленської та її підопічних. Зокрема, остання продовжує опікуватися внутрішньо переміщеними українцями, яким треба допомогти розпочати нове життя в тимчасовому житлі.

Одним із пріоритетних напрямів допомоги Фундації залишається підтримка великих прийомних родин. Це родини, у яких прийомні батьки виховують від 5 до 10 дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2023 році Фундація розпочала проєкт «Адреса дитинства» для таких сімей, які втратили житло через війну.

Фундація продовжує забезпечувати учнів і вчителів гаджетами для дистанційного навчання. Загалом гаджети потрібні понад 516 тисячам українських учнів і понад 80 тисячам учителів. Також вона облаштовує укриття в навчальних закладах, які їх потребують.

Комплексне відновлення Ізюмської лікарні на Харківщині теж залишається одним із важливих проєктів Фундації. Сьогодні лікарня, яку зруйнували ракети окупантів, працює на 10% своєї потужності.