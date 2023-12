Фундація Олени Зеленської в межах ініціативи «Різдво на порозі» привітала всі прийомні родини України

Фундація Олени Зеленської напередодні Різдва привітала всі прийомні та великі прийомні родини України. Зробити це допомогли українські та світові компанії. Завдяки їхній співпраці понад 3100 родин по всій країні, які виховують понад 13 тисяч дітей, одночасно отримали подарунки 23 грудня.

«Сьогодні, навіть під час війни, кожна дитина, як і завжди, чекає на різдвяне диво. Особливо діти, для яких раніше незнайома сімʼя стала рідною», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська особисто завітала з подарунками до родини на Київщині. Ця родину команда Фундації відвідала однією з перших навесні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення. Батьки, Анатолій та Ірина, виховують дітей уже понад 10 років. З часу створення прийомної сімʼї в ній проживало 14 дітей.

Різдвяними Миколаями для родин по всій країні 23 грудня стали й українські зірки: Дмитро Монатік завітав до сімей на Харківщині, а Володимир Дантес привітав родину з Київщини, Дмитро Комаров приїхав у гості до сім’ї на Галичині, Олексій Завгородній – до сім’ї в Черкасах, Юрій Ткач і Євген Кошовий відвідали разом дві родини в Дніпрі.

Директорка Фундації Ніна Горбачова разом із командою привітала дві родини на Харківщині.

«Цей проєкт виявився для команди Фундації неабияким викликом. Адже організувати таку масштабну кампанію для дітей в умовах війни непросто. Але ми змогли влаштувати дітям свято! Дякую нашим партнерам із різних країн світу, які підтримали цю ініціативу й надіслали подарунки нашим дітям», – каже директорка Фундації Ніна Горбачова.

Подарунки збирали з партнерами протягом трьох місяців. Різдвяні набори містять ялинку, прикраси до неї, конструктори, пазли, канцтовари, набори для творчості, різні іграшки, солодощі, книжки для всієї родини.

Співпраця стала можливою завдяки посольствам і почесним консулам України в Данії, Франції, Нідерландах, Австрії, Німеччині, Туреччині.

Партнер проєкту Нова пошта забезпечила комплектацію, святкове пакування та кур’єрську доставку святкових наборів по Україні. Впродовж двох місяців компанія приймала подарунки від партнерів Фундації з різних куточків світу та комплектувала з них святкові набори. 23 грудня курʼєри на всій території України привезли на поріг кожної прийомної родини яскраві різдвяні посилки.

Команда Фундації висловлює вдячність усім партнерам, що долучилися до реалізації проєкту «Різдво на порозі»: Групі компаній «Нова пошта», компанії «Епіцентр К», БО «БФ «Українська федерація банків продовольства», федеральній землі Бургенланд, The LEGO Foundation, Toms Group, Carletti A/S, DSV A/S, Netcompany-Intrasoft A/S, Room2Play, Leg & idé, МОТТО, Vestergaard Group, SNCF, La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, La Région Normandie, BIC, Le Petit Prince, Stellantis, FC Rennes, Loacker, Billa, Handelsverband, FC Bayern München AG, Deutscher Verband der Spielwarenindustrie e.V., Sav-Orbico, Perfetti Van Melle, TOBB, HARIBO Türkiye, Turkish Football Federation.