Гаага чекає на здійснення правосуддя – виступ Президента України перед представниками парламентів країн – членів ПАРЄ

Пане Президенте, пане Генеральний секретарю, пані Генеральний секретар,

високоповажні члени асамблеї, шановні друзі!

Передусім дякую вам за те, що ви підтримуєте нас, підтримуєте Україну.

Ваша підтримка була сильною, чіткою, дуже важливою. У багатьох аспектах ви продемонстрували справжнє лідерство.

Ваша чітка політична позиція щодо визнання дій Росії злочином агресії, підтримки справедливого завершення війни та відкидання будь-яких спроб легітимізувати російську окупацію наших українських територій допомогла сформувати політичну реакцію всієї Європи.

Ви задали стандарт для кожної демократичної країни на всьому континенті. Дякую вам за це. Дякую!

З початку повномасштабного вторгнення понад три роки тому Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила майже 30 резолюцій на підтримку України. Рада Європи була першою великою міжнародною організацією, яка виключила Росію за її агресію. Ви чітко дали зрозуміти: напад Росії на Україну – це напад на всю Європу. І саме так воно і є. Це війна проти нашого спільного стилю життя – стилю життя, який змінив Європу на краще.

Колись Європа породила багато кривавих воєн і жорстоких ідеологій, які завдали величезних страждань не лише тут, але й по всьому світу. Не так давно, лише століття тому, Європа довела себе до руїни. І зробила це двічі. Руйнування були тотальними обидва рази. Але Європа засвоїла свої уроки. Вона відбудувалася як континент миру. А сьогодні Європа допомагає іншим знаходити мир та оговтуватися від трагедій. Вона захищає міжнародне право й права людини в усьому світі. Європа також показує світові, як народи можуть поважати один одного навіть після важкої та болісної спільної історії. І ці досягнення не були випадковими. Вони не лише результат політичної волі чи громадської думки, хоча й ці чинники відіграли величезну роль. Ці зміни також відбулися завдяки правильному вибору лідерів і щирим переконанням людей по всій Європі. І, звісно, вони також є результатом роботи європейських інституцій – таких, як Рада Європи та ця Парламентська асамблея, які об'єднують континент. І, що важливо, вони також – результат відданості Європи принципам справедливості: притягнення зла до відповідальності не лише силою, а й за законом, через суди, через вироки, засновані на доведеній провині.

І ми всі пам'ятаємо трибунал, який здійснив правосуддя після жахіть нацизму. І світ ніколи не забуде Нюрнберг. Роки потому, коли ненависть і війна повернулись у певну частину Європи, знадобився ще один трибунал. Цього разу – за злочини в колишній Югославії. І знову Європа та її партнери домоглися торжества правосуддя в Гаазі. Тепер нам потрібно зробити те саме щодо російської агресії проти України. За цей злочин потрібно судити чітко та справедливо. Світ потребує чесного історичного вердикту. Щоб кожен, хто несе відповідальність за цю війну, був притягнутий до відповідальності. І не лише тому, що ми всі бачимо, що відбувається в Україні, а й через належний правовий процес. Саме тут, у цій асамблеї, пролунав перший заклик до створення такого трибуналу. Ця ідея була схвалена тут, і зараз вона здобуває реальну підтримку з боку країн-партнерів у Європі та за її межами. Я також хочу подякувати членам Комітету міністрів, які взяли участь у голосуванні й підтримали рішення про створення Спеціального трибуналу. Дякую вам!

Дякую! І так, попереду ще довгий шлях, і ми справді це знаємо. Сьогоднішня угода про створення трибуналу – це тільки початок. І тепер ми маємо зробити реальні кроки для того, щоб він запрацював. А для цього потрібна міцна політична та правова співпраця, щоб забезпечити правосуддя для кожного російського воєнного злочинця. Включно з Путіним. І це той шлях, який ми маємо пройти – аж до справжніх звинувачень і справжніх вироків. І я закликаю вас залишатися активними та зберігати лідерство, як ви це робили дотепер.

Дехто запитує – і це цілком зрозуміло, – що реально може зробити трибунал? Чи не краще було б повністю зосередитися на зброї, технологіях і дронах?

Звісно, військова підтримка України, жорсткі санкції проти Росії, політичний тиск на агресора – усе це важливо. І це ті речі, які змушують Росію відчути справжню ціну цієї війни. І так, агресор має програти. І ми працюємо над цим. Життя українців мають бути захищені, і я дякую всім, хто підтримує нашу оборону. Але правосуддя також важливе. І воно має працювати так, щоб воєнні злочинці не могли сховатися ні в Європі, ні деінде. Правосуддя має працювати так, щоб будь-кому, хто планує такі злочини агресії, було зрозуміло, що відповідальність неминуча. І правосуддя має працювати так, щоб встановити правовий принцип: жодних винагород за агресію. Ось чому злочин агресії має бути зафіксований, засуджений і покараний. Гаага – ідеальне місце для цього – Гаага чекає на здійснення правосуддя. Дякую всім, хто сприяє цьому.

Дякую вам усім. Merci à vous!

Слава Україні!