Продовжуємо готувати документи з Америкою щодо гарантій безпеки та відновлення – звернення Президента
13 січня 2026 року - 20:28

ностанні новини

Гарантії безпеки для України та посилення тиску на Росію: в Офісі Президента відбулася зустріч із польською делегацією

14 січня 2026 року - 09:30

Володимир Зеленський обговорив із сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем перебіг перемовин та їхній санкційний законопроєкт

13 січня 2026 року - 22:36

13 січня 2026 року - 20:26

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії

13 січня 2026 року - 19:17

Робочий візит Президента України до Кіпру
7 січня 2026 року - 11:31

14 січня 2026 року - 09:30

Гарантії безпеки для України та посилення тиску на Росію: в Офісі Президента відбулася зустріч із польською делегацією

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця та заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква провели зустріч із заступником міністра закордонних справ Польщі Марціном Босацьким.

Сергій Кислиця подякував Польщі за незмінну солідарність з Україною та всебічну допомогу, яку Варшава надає від початку повномасштабної російської агресії.

Було відзначено участь Польщі в зустрічі Коаліції охочих, що відбулася 6 січня в Парижі. Її підсумки засвідчили суттєвий прогрес у формуванні гарантій безпеки для України з боку США та європейських партнерів. Українська сторона підтвердила налаштованість підтримувати високу динаміку переговорного процесу для досягнення справедливого та сталого миру.

Українська сторона також висловила сподівання, що Польща збереже послідовну підтримку інтеграції України до Європейського Союзу, адже це одна з ключових гарантій безпеки для нашої держави.

Марцін Босацький відзначив успішність візиту Президента України Володимира Зеленського до Варшави в грудні та наголосив на важливості розвитку двостороннього діалогу й співпраці.

Для посилення обороноздатності України домовилися про подальшу координацію кроків із реалізації спільних проєктів у сфері оборони, зокрема із залученням відповідних європейських механізмів.

Ігор Жовква приділив окрему увагу ініціативі SAFE та закликав Польщу передбачити відповідний відсоток коштів на реалізацію взаємовигідних проєктів з Україною. Також він подякував за внесок Польщі в розмірі 100 млн дол. у механізм PURL.

Сторони мають спільне розуміння: Росія не зацікавлена в досягненні миру, тому важливо й надалі координувати дії, спрямовані на посилення тиску на РФ та суттєве обмеження її ресурсів.

