Гарантії безпеки й довгострокової підтримки: Україна та Фінляндія уклали безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський і Президент Фінляндії Александр Стубб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Цим документом Фінляндія формалізувала готовність і надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії, зобов’язалася надавати довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблювати співпрацю з нашою країною в політичній, фінансовій, гуманітарній сферах та в напрямі реформ.

Фінляндія допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону та критичної інфраструктури, а також здійснюватиме лікування українських військових. Крім того, документ містить потужні блоки щодо санкцій, відшкодування збитків і притягнення агресора до відповідальності.

Угода також чітко засвідчує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО з боку Фінляндії.

Володимир Зеленський подякував Александру Стуббу за новий, 23-й пакет допомоги нашій країні на суму 188 млн євро. Таким чином, загальна сума підтримки, яку надала Фінляндія з початку повномасштабної агресії, наблизилася до 2 млрд євро.

«Я вдячний за гарантії продовження військової та фінансової підтримки нашої держави Фінляндією. Вже станом на зараз ми отримали 400 мільйонів євро військової допомоги за 2024 рік. І ця сума суттєво зросте до кінця цього року завдяки ще щонайменше двом пакетам допомоги», – зазначив Президент України.

Крім того, Фінляндія готує чотирирічний план підтримки України. Бюджет на розвиток і відбудову становить 290 млн євро.

Угода чинна протягом десяти років і посилює підтримку й захист України на шляху до членства в НАТО і ЄС.

Угода з Фінляндією підписана на виконання Спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року, до якої загалом приєдналися 32 держави. Станом на сьогодні наша країна уклала вже вісім двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.