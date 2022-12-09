Гарантування безпеки Миколаївській області та її портам буде черговим кроком до забезпечення глобальної продовольчої безпеки – звернення Президента України до учасників TRT World Forum 2022 у Стамбулі

Пане Президенте Ердогане!

Пане Прем’єр-міністре Рамо!

Дорогі друзі!

Дякую за вашу увагу до України й хочу звернутися зараз до всієї аудиторії, яку зібрав цей форум. До могутньої аудиторії. Могутньої – це зараз не випадкове слово, це ключове слово.

Слово, яке відображає наші з вами можливості – України, Туреччини, Чорноморського регіону. Можливості просто зараз і в перспективі років та десятиліть.

Російська війна проти України проявила цінність стабільності в нашому з вами регіоні. Це одна з історичних помилок російського керівника: своєю божевільною агресією він довів лише те, що безпека України та Чорноморського регіону є критично важливою для глобальної безпеки, а будь-яка агресія у нашій з вами частині світу – це глобальний злочин.

Продовольча криза, якої цьогоріч зазнав світ і яку ми разом із Туреччиною та ООН долаємо, дуже повно ілюструє те, про що я кажу.

Не було б жодної гостроти продовольчої кризи, якби російський флот не заблокував наші порти в Чорному морі. Без експорту нашого продовольства глобальний ринок моментально дестабілізується. Це відчули на собі різні країни Африки, Азії, це знайшло прояв у коливаннях цін на продовольство в інших частинах планети.

Але завдяки нашим хоробрим воїнам, які змінюють баланс сил у протистоянні з Росією, і завдяки силі дипломатії вдалося поновити морський експорт із трьох чорноморських портів України. З липня цього року ми вже експортували понад 13 мільйонів тонн агропродукції до 40 країн світу. Глобальний ринок це відчув. Зрештою, це відбилось і на соціальній стабільності у відповідних країнах, які споживають наше продовольство.

Ось що таке наша з вами могутність. Україна, Туреччина, ООН спільно зупиняють загрозу голоду, про який стільки говорилося. Коли ми разом дбаємо про безпеку нашого регіону, про нормальне життя у нашому регіоні, як результат це дає елементи глобальної безпеки. Це дає елементи миру, необхідні всім сумлінним державам.

Нещодавно в Індонезії на саміті G19 я представив українську формулу миру. Формулу, яка може покласти край російській агресії та відновити силу міжнародного права для України та всіх інших народів.

Продовольча безпека – один з елементів нашої формули миру. І це те, у чому може проявитися на 100%, зокрема, лідерська роль Туреччини. Якщо нам вдасться не тільки підтримувати теперішній рівень аграрного експорту з України та нашу гуманітарну ініціативу Grain from Ukraine, яка допомагає найбіднішим країнам зберегти стабільність, а і якщо вдасться відновити повноцінний експорт українського продовольства в тому обсязі, якого потребує світ. Зараз – понад 13 мільйонів тонн агропродукції на експорт. А можемо дати ще десятки мільйонів тонн.

Наші порти, залучені до експортної зернової ініціативи, працюють лише на половину потужності. І це тільки тому, що Росія гальмує реалізацію експорту – тримає судна в очікуванні «інспекцій».

Станом на сьогодні понад 80 суден очікують. А це ж не просто щось таке про торгівлю. Це означає, що в сотень тисяч людей на столах менше їжі. Це означає, що сотні тисяч людей переплачують за продовольство. Чому? Лише тому, що одна держава шантажує всіх продовольством.

Середній час очікування суден – три-п'ять тижнів. Через це щомісячно недоекспортується 2-3 мільйони тонн української агропродукції. Чи є в нашому регіоні потенціал, щоб це вирішити? Точно є.

А якщо вдасться ліквідувати ще кілька напрямків агресії Росії проти України й гарантувати безпеку нашій Миколаївській області, зокрема портам області, це буде ще один крок до повнішого гарантування глобальної продовольчої безпеки. Чи є в Чорноморському регіоні потенціал і для цього? Теж є. Це може бути крок Туреччини – дипломатичний крок.

Пані та панове!

Те, що нам вдається реалізовувати такі ініціативи, як експортна зернова ініціатива та гуманітарна ініціатива «Зерно з України», дає нам формат для реалізації ще й інших подібних ініціатив, інших пунктів української формули миру.

Головне – лідерство. Головне – не просто знати про свою могутність, не просто проявляти її час від часу, а спрямовувати її потенціал заради миру.

Українська формула миру так сформульована, що її пункти дають змогу кожній державі й кожному лідеру обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера.

Я пропоную всім нашим партнерам обрати пункти для себе, щоб уся формула миру була реалізована. Щоб крок за кроком, як із зерновими ініціативами, ми прийшли до необхідної нам архітектури безпеки.

Гарантувати радіаційну та ядерну безпеку. Гарантувати продовольчу безпеку. Гарантувати енергетичну безпеку, зупинити божевільний російський ракетний терор. Гарантувати звільнення всіх полонених, повернення всіх депортованих. До речі, Туреччина та Президент Ердоган уже суттєво допомогли нам із цим пунктом. Ми вдячні за це.

Наступний пункт нашої формули миру – гарантувати виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України. Гарантувати виведення російських військ із окупованої землі і тим самим припинити бойові дії. Гарантувати справедливість через покарання винних у терорі та компенсацію збитків. Гарантувати ефективну протидію екоциду та врятувати Чорноморський регіон від екологічних катастроф, які можуть стати наслідком російської війни. Гарантувати недопущення будь-якої ескалації й довготривалість миру після демонтажу всіх елементів російської агресії.

Українська формула миру чітка. Чи виглядає вона нереалістичною? Зовсім ні. Вона виглядає зараз так само, як у травні цього року виглядали ідеї поновити зерновий експорт із наших морських портів.

І вже в липні експорт був поновлений завдяки нашій із вами могутності.

Хай ця могутність спрацює і в усьому іншому, що потрібно для миру!

Дякую Туреччині за підтримку!

Дякую вам, пане Президенте!

Слава Україні!