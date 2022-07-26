Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні відбувся візит до Києва Президента Гватемали – перший за всі роки нашої незалежності. І річ не тільки в тому, що ми отримали від цієї латиноамериканської держави повну підтримку, а й у тому, що наші відносини з нею – це місточок до всього регіону Латинської Америки.

Українська дипломатія поступово відкриває для нашого суспільства нові магістральні напрямки – Центральну та Південну Америку, Африку, країни арабського світу, Південної та Південно-Східної Азії.

На жаль, уваги до цих макрорегіонів було замало. І це відчувається, коли потрібно акумулювати підтримку для України, зокрема на міжнародних майданчиках.

Я вдячний Гватемалі й пану Президенту Джамматтеі, з яким сьогодні провів переговори, за принципове й послідовне засудження російської агресії та участь у захисті міжнародного правопорядку.

Кризи, створені Росією, бʼють по всіх у світі, і нікому не вдасться залишитись осторонь, коли Росія провокує хаос на ринку продовольства, на енергетичних ринках чи просто у міжнародних відносинах.

За результатами переговорів я впевнений, що позиція України буде почута в Латинській Америці. Домовились з паном Президентом про скасування візових обмежень і про перезапуск торговельно-економічних відносин між нашими державами.

Сьогодні ми побачили чергові газові погрози Європі. Навіть попри поступку щодо турбіни для «Північного потоку» Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобовʼязана за контрактами. Все це робиться Росією спеціально, щоб європейцям було максимально складно підготуватися до зими. І це відверта газова війна, яку Росія веде проти обʼєднаної Європи, – саме так це потрібно сприймати. І їм байдуже, що буде з людьми, як вони страждатимуть – від голоду через блокування портів чи від зимових холодів та бідності... Чи від окупації. Це просто різні форми терору.

І тому потрібно бити у відповідь. Не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу й нафти, а й взагалі від будь-якого експорту, який іще залишається. І максимально розривати торговельні звʼязки з Росією, бо кожен такий звʼязок – це потенційний засіб тиску Росії.

Газовий шантаж Європи, який щомісяця лише посилюється, потрібен державі-терористу для того, щоб погіршити життя для кожного європейця. І це насправді можна розглядати як стимул, щоб восьмий санкційний пакет ЄС був значно вагомішим, ніж нещодавно затверджений сьомий.

Ухвалив сьогодні важливі кадрові рішення. Зокрема, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов буде очолювати й Комітет з питань розвідки при Президентові України. Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України призначений бойовий генерал Віктор Хоренко. А генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

І окремо хочу подякувати сьогодні нашим Десантно-штурмовим військам, Січеславській бригаді, які «приземлили» два російських військових літаки й один гвинтокрил – трохи більше ніж за одну добу. Маємо зробити все, щоб поширити такий досвід «приземлення» на всі російські авіаційні та ракетні вироби в нашому небі.

Вічна слава всім, хто воює за Україну!

Слава Україні!