Гендерна рівність – це про рівні можливості для всіх – Олена Зеленська під час конференції «Імплементація Стратегії гендерної рівності в освіті до 2030 року: рух уперед»

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у практичній конференції «Імплементація Стратегії гендерної рівності в освіті до 2030 року: рух уперед», що відбулася в Києві. Захід було присвячено оцінці та підсиленню впровадження Стратегії гендерної рівності в освіті в Україні.

Конференцію провели за участю Міністерства освіти і науки України, Офісу віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Офісу Апарату урядової уповноваженої з питань гендерної політики за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні та Посольства Швеції. На захід також були запрошені освітяни і освітянки, зокрема керівництво обласних і міських департаментів / управлінь освіти і науки, представники й представниці громадських, міжнародних та донорських організацій.

Практична конференція мала на меті насамперед перегляд і підсилення прогресу в імплементації Стратегії за допомогою презентації національних перспективних гендерно чутливих освітніх практик та зарубіжного релевантного досвіду, а також шляхом прямого діалогу з владою та освітніми інфлюенсерами / інфлюенсерками.

«Мусимо констатувати: в нашому суспільстві ще досі не дуже добре розібралися, що таке гендер і чому гендерна рівність важлива для всіх. Про цей наш захід люди можуть сказати: це, мовляв, щось про жінок. Але ми маємо завжди терпляче виправляти: ні, це не лише про жінок. Це про нас. Усіх нас. Про кожну людину. Про ваших синів і доньок. Їхнє майбутнє. Бо це про рівність узагалі. Рівність у можливостях і самореалізації. Без примусу», – наголосила Олена Зеленська.

«З урахуванням того, що питання гендеру все ще гаряче дискутується в нашому суспільстві, ми як міністерство вирішили на власному прикладі показати, що гендерна рівність – це не про гасла, а про необхідну політику та важливі практичні кроки. Ці кроки роблять нашу освіту доступнішою, сучаснішою – кроки, які забезпечать рівні можливості та максимальний розвиток для всіх учасників освітнього процесу – від учнівства до викладацького складу та керівництва навчальних закладів», – зазначив міністр освіти України Оксен Лісовий.

На конференції було презентовано досвід педагогічних працівників з усієї України в боротьбі за гендерну рівність.

Коментуючи виступи, перша леді зазначила, що це типові проблеми для українських закладів освіти.

«Усі ми, дорослі, пам’ятаємо, що на уроках праці дівчатка шили й готували, а хлопчики майстрували. Але завжди були хлопчики, які хотіли навчитися готувати, і завжди були дівчатка, яким хотілося взяти до рук не лише кухонне приладдя. Адже це і цікаво, і в житті корисно. Але це було недоступно роками. І ось тут видно, як школа впливає не лише на знання, а й на все життя», – сказала Олена Зеленська.

За словами першої леді, перед українською освітою через російське вторгнення постають усе нові питання щодо збереження рівності.

«Ось чому наша розмова сьогодні така важлива. Бо це проблема навіть не законодавча. Вона світоглядна», – переконана Олена Зеленська.

Перша леді висловила подяку всім освітянкам і освітянам, які попри вороже вторгнення продовжують навчати дітей і молодь.

«Щиро вдячна вам, шановні педагоги, вчительки і вчителі, викладачі й викладачки. Кожному й кожній. Ви вже стільки здолали, стільки опанували, що рівний підхід до ваших учнів і учениць, надання їм рівних можливостей – це те, із чим ви точно впораєтеся. У нас є шанс виростити покоління людей, впевнених у своїх силах. І свідомих, що їм усе до снаги, незалежно від статі, діагнозів чи випробувань, яких вони зазнали в житті», – сказала Олена Зеленська.

«UNFPA підтримує просування гендерної рівності в освіті у співпраці з урядом, міжнародними партнерами та громадянським суспільством. Упровадження Стратегії – це значне досягнення для всіх нас. Щоб подолати виклики та використати можливості, ми маємо зосередитися на досягненні гендерної рівності, що є запорукою розвитку людського капіталу в Україні. Для цього важливо враховувати гендерні аспекти, які трансформують систему освіти, охоплюють збір гендерно чутливих даних, усунення гендерних упереджень та дискримінації серед освітянської, батьківської та учнівської спільнот», – розповів представник UNFPA в Україні Массімо Діана.

Конференція щодо імплементації Стратегії, а саме її поточних завдань і викликів у реалізації гендерної політики в сучасному освітньому полі, стала одним із кроків для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти, запобігання та протидії будь-якій дискримінації, впровадження практик інклюзивності як основи фундаментальних прав і пріоритетів у контексті євроінтеграції, а також для подолання наслідків воєнних дій і відбудови України.