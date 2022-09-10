Героїзм українців має змінити ставлення НАТО до перспективи членства України, яка лише зміцнить Альянс – Андрій Єрмак на зустрічі YES

Україна потребує надійних і юридично обґрунтованих гарантій безпеки, які працювали б і убезпечили нашу державу від повторення такої повномасштабної агресії, яку здійснила Російська Федерація. На цьому наголосив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

Він разом з екс-прем’єр-міністром та колишнім головою МЗС Швеції Карлом Більдтом і президентом Ради з міжнародних відносин (США) Річардом Хаасом узяв участь у дискусійній панелі, присвяченій питанням гарантій безпеки для України. Модерувала спілкування голова редакційної колегії Financial Times Джилліан Тетт.

Андрій Єрмак зазначив, що українці дуже добре пам’ятають Будапештський меморандум та інші документи, які не захистили нашу державу від повномасштабної агресії РФ, що триває вже понад шість місяців, та війни, у якій Україна перебуває загалом уже більш як вісім років.

«Тому насамперед це мають бути дуже чіткі, дуже ефективні й надійні юридичні гарантії. Україна сьогодні є форпостом демократії та боротьби за принципи, за ідеали, за свободу. І Україна заслуговує на те, щоб після цієї війни мати чіткі гарантії безпеки», – переконаний він.

Андрій Єрмак зауважив, що наша держава ніколи не відмовлялася від бажання стати членом НАТО. На його думку, сьогодні важко знайти надійніші гарантії, ніж ті, що дає стаття 5 Північноатлантичного договору.

«І мені здається, що ця війна, мужність нашої нації, героїзм наших воїнів мають змінити і ставлення членів НАТО до перспективи членства України. Я думаю, що сильні гравці та партнери завжди зміцнюють міжнародні організації», – сказав керівник Офісу Президента.

Водночас він наголосив, що Україні потрібні безпекові гарантії вже сьогодні і в тому статусі, у якому перебуває наша держава зараз.

За словами Андрія Єрмака, група, яку він очолює разом з колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, готує перший документ з рекомендаціями щодо майбутнього договору про гарантії безпеки для України.

Керівник Офісу Президента також звернув увагу на те, що одна з помилок, якої припустився світ, полягала в тому, що не були застосовані превентивні, попереджувальні кроки, які зупинили б агресію Росії проти України.

«Тому ми сьогодні весь цей трагічний досвід, який здобуваємо щодня, закладаємо в ці принципи безпеки. Ми чітко розуміємо, які санкції працюють, які не працюють, як швидко вони починають працювати. Ми точно бачимо, що нам потрібно для того, щоб оборонятися, і як посилювати свою обороноздатність», – сказав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що зараз у режимі реального часу формується розуміння того, якими взагалі мають бути гарантії безпеки. І вони повинні бути не тільки для України.

«Як казав Президент Зеленський, сьогодні формула реакції за 24 години потрібна не лише Україні. Тому що ця війна показала, що ніхто у світі не може почуватися в безпеці», – пояснив він.

Андрій Єрмак також наголосив на тому, що гарантії безпеки мають поширюватися на всю територію України в міжнародно визнаних кордонах, і це є принциповою позицією нашої держави.