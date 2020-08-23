Глава держави: Годі змагатися за те, хто правильніше любить Україну, вона мріє, щоб ми були згуртовані

Ми всі – діти України, незалежно від мови, релігії та національності, й не можна нікому давати шанс посіяти між нами розбрат, наголосив Президент Володимир Зеленський під час виступу на урочистостях з нагоди 29-ї річниці незалежності.

«Я гадаю, кожна мама хоче, щоб її діти не сварилися. То, може, дітям годі змагатися в тому, хто більше та правильніше любить неньку Україну? Вона мріє, щоб ми були єдині та згуртовані. І зробити їй такий подарунок нам точно під силу», – сказав Володимир Зеленський.

«Треба згадати, що, незалежно від мови, релігії та національності, ми – брати й сестри. Ми всі – діти України. І нікому не давати шансу посіяти між нами розбрат. Ні сусідам, ні внутрішнім чужинцям. Тим, що обкрадали нашу маму Україну багато років, бо ніколи не вважали її рідною», – наголосив Глава держави.

Президент із сумом констатував, що нині частина території України окупована. Однак, зазначив він, влада робить усе можливе для повернення цих земель під синьо-жовтий стяг.

«На жаль, сьогодні за нашим сімейним столом бракує Донецька, Луганська і Криму. Та ми робимо все, щоб настав день, і вони повернулися. В країну, яку вони не впізнають. Яку сьогодні ми будуємо разом з вами. Країну, що буде першою у Європі за людським щастям, а не тільки за розміром території. Хоча ні своє щастя, ні свої території ми нікому не віддамо», – заявив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що бачить Україну країною, для якої найвища цінність – життя та здоров’я громадянина, незалежно від його політичних уподобань, за якого держава готова боротися, де б він не був.

«І я зроблю все, щоб кожен громадянин України у будь-якому куточку планети чітко знав: я – українець, а значить, моя держава мене не залишить», – сказав Володимир Зеленський.

Президент переконаний: треба разом будувати таку країну, яка завжди може протистояти будь-яким викликам: агресору, вірусу чи світовій кризі. Країну, куди наші люди захочуть повертатися хорошими дорогами, які зараз будуються.

«Країну, де жваві суперечки будуть лише про те, як назвати ракету, що Україна запускає в космос, та на честь кого назвати збудований корвет», – додав Глава держави.

Володимир Зеленський запросив усіх, хто готовий допомагати будувати таку країну, долучатися до цього процесу.

«Дорогі українці! Створити країну мрії ми можемо тільки разом», – резюмував він.