Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2021 року - 10:13

Переглянути всі відео
ностанні новини

Боротьбу з фіктивними COVID-сертифікатами, перебіг вакцинації, зокрема серед працівників державних органів та педагогів, обговорили на нараді у Президента

27 вересня 2021 року - 14:44

Глава держави ініціює низку законопроектів про соціальний і правовий захист політв’язнів та членів їхніх сімей

27 вересня 2021 року - 14:28

Вітання Президента працівникам та ветеранам галузі машинобудування України

26 вересня 2021 року - 09:00

Відбулася телефонна розмова Глави держави з Президентом Єгипту

25 вересня 2021 року - 20:01

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у заходах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку
Участь Президента України у заходах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку

21 вересня 2021 року - 19:02

Перейти до всіх галерей

Глава держави ініціює низку законопроектів про соціальний і правовий захист політв’язнів та членів їхніх сімей

27 вересня 2021 року - 14:28

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект закону «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей».

Цей документ покликаний створити законодавчі механізми для соціального та правового захисту осіб, які втратили свободу внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх родин.

Серед іншого, законопроект передбачає утворення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України, а також визначає її повноваження. Зокрема, Комісії надається право подання запитів з метою отримання, перевірки або уточнення інформації, необхідної для ухвалення обґрунтованого рішення зі вказаного питання.

Також Глава держави зареєстрував у парламенті пов’язані з попереднім законопроекти «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей» та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України».

Проект змін до Податкового кодексу України визначає особливості застосування положень Податкового кодексу щодо доходів, виплачених (наданих) за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей».

Пропоновані зміни до КУпАП передбачають запровадження адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України.

Версія для друку