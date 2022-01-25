Глава держави: Ми стабілізували національну валюту, гривня зміцнюється

Завдяки зваженим крокам всередині України, а також підтримці іноземних лідерів вдалося стабілізувати курс гривні попри інформаційне тло навколо нашої країни. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів після переговорів з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві.

«Я вважаю, що ми втримали ситуацію. Ми робили багато різних кроків, стабілізували гривню. І вважаю, що заспокоїли ринки. На сьогодні я з відповідальністю можу це констатувати. Ми бачимо, що відбувається укріплення національної валюти», – зазначив Глава держави.

Президент розповів, що спілкувався щодо цього питання з головою Національного банку України.

«Ми розуміємо, що буде завтра. Ми вийшли із ситуації, коли кожен ранок для нас є фінансовим ризиком. На сьогодні ми розуміємо, що ситуація стабільна», – сказав він.

Володимир Зеленський також зауважив, що багато для стабілізації гривні зробили партнери України, європейські лідери, які надали нашій країні фінансову підтримку.

«Це також був сигнал для ринків, для інвесторів, що Європа вірить в Україну, у стабільну ситуацію, вірить у наш ринок і банківську систему, тому не треба виводити гроші», – переконаний Глава держави.

Крім того, за словами Президента, дуже важливими є візити іноземних лідерів, якими вони демонструють підтримку й віру в Україну в цей непростий час.