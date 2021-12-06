Глава держави: Ми зробили все, щоб Росія сьогодні сказала, що не збирається вторгатися в Україну 

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Президентом США Джозефом Байденом говорив про можливість створення за участю Сполучених Штатів ще одного майданчика для перемовин з Російською Федерацією щодо припинення війни на Донбасі та відновлення територіальної цілісності України. Про це Глава держави розповів у інтерв’ю телеканалу «1+1».

«США будуть зацікавлені у ролі в Нормандському форматі, якщо вони будуть справді щось важливе вирішувати, а не просто модерувати процес чи спостерігати збоку. Це може бути й окремий майданчик, який може співпрацювати з «Нормандською четвіркою». Це може бути один-єдиний план, де одні питання обговорюються на окремому майданчику, де присутні, наприклад, Україна, США і Росія, а деякі дуже важливі речі обговорюються у форматі «Нормандської четвірки», – пояснив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що для України важливо не втратити Нормандський формат, тому що партнери нашої держави справді зацікавлені у вирішенні конфлікту на Донбасі.

«Зацікавлений Еммануель Макрон. Він сьогодні – один з лідерів Європи, який точно зацікавлений у розвитку й реалізації всіх напрацювань у Нормандському форматі. Тому для мене дуже важлива його реакція. Незабаром я познайомлюся з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. На сьогодні я маю реакцію, що всі за те, щоб існувало декілька шляхів і щоб якомога більше країн робили все можливе для зупинення війни на сході України», – сказав він.

Володимир Зеленський також наголосив, що не виключає окремого формату прямих перемовин з Президентом Російської Федерації.

«Я бачу підтримку цього напрямку з боку і наших європейських партнерів, і США», – зазначив Глава держави.

Водночас, як розповів Президент, у його розмові з Джозефом Байденом не звучало пропозицій вести прямий діалог України з лідерами так званих незаконних формувань на Донбасі. Володимир Зеленський також додав, що Еммануель Макрон постійно наголошує, що Україна не має залишатися сам на сам з представниками незаконних збройних формувань, як того хоче Російська Федерація.

Глава держави зазначив, що під час переговорів з американським лідером було домовлено про те, що Україна буде суб’єктом і учасником будь-яких зустрічей за участю інших держав, де йтиметься про нашу країну.

Президент України розповів, що під час розмови з Джозефом Байденом він отримав меседж про запевнення з боку Росії в тому, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої держави.

«Мені здається, що це на сьогодні нехай невеликий і не кінцевий, але все-таки дуже важливий результат. Ми зробили все, щоб Росія сказала Сполученим Штатам Америки, що вона не збирається вторгатися (в Україну. – Ред.)», – зазначив він.

Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні складно отримати особливу конкретику щодо цієї ситуації, адже Президент Росії зацікавлений у розмовах з Президентом США і не зацікавлений у розмовах ні з ким іншим.

«Ми точно всіх об’єднали, і всі точно розуміють, що готується серйозний пакет санкцій у разі будь-яких викликів, будь-якої, навіть невеличкої, ескалації з боку Росії», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський також нагадав, що залишаються в силі всі чинні потужні санкції, при тому що інші держави страждають через цю санкційну політику.

Відповідаючи на запитання щодо можливості проведення референдуму стосовно особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей, Президент сказав, що він не виключає можливості «референдуму щодо Донбасу в цілому», як складової низки домовленостей, але на сьогодні таке волевиявлення не розглядається.

«Це може бути щодо Донбасу, щодо Криму, це може бути в цілому щодо припинення війни. Так може бути, що якась країна може пропонувати нам ті чи інші умови. На сьогодні цього немає точно. Тобто тут немає жодних секретів у мене від суспільства. Я б з такими речами не жартував. Але якщо буде якийсь такий складний виклик, я точно буду радитися з нашим суспільством», – заявив Глава держави.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що Україна точно не відмовиться від своїх територій.

