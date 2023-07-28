Глава держави на Донеччині взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ

Під час робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування підрозділу ССО Збройних Сил, де взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня Сил спеціальних операцій.

Глава держави привітав бійців і подякував їм за мужність та стійкість.

«Дуже важливо привітати особисто, тому я хотів бути тут, потиснути ваші міцні руки, подякувати за те, що вже не дали окупувати нашу державу, знищити Україну і все, що в нас є: нашу ідентичність, наше життя. Дякую за те, що й через 520 днів дуже складної повномасштабної війни за нашу свободу та життя всіх нас, наших дітей, сьогодення й майбутнє нашої держави ви залишаєтеся такими ж міцними», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до воїнів ССО.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять героїв, які віддали свої життя за свободу й незалежність нашої держави.

Президент разом із військовим капеланом узяв участь у молитві за перемогу України.

Він також вручив державні нагороди. Зокрема, Володимир Зеленський передав орден «Золота Зірка» батьку капітана Олексія Хижняка, удостоєного звання Героя України посмертно. У вересні 2022 року група Олексія Хижняка захопила ворожий блокпост і зупинила колону противника, знищила техніку та особовий склад. Під час бою капітан зазнав смертельних поранень. Батько Олексія Хижняка керує одним із загонів спеціального призначення ССО.

Командувач Сил спеціальних операцій бригадний генерал Віктор Хоренко доповів Президентові про роботу воїнів ССО. За його словами, Сили спеціальних операцій залучені на всіх ділянках фронту та знищують ворога у найскладніших умовах.

Віктор Хоренко зазначив, що підрозділи ССО працюють цілодобово й часто – за межею можливостей.

«Така робота ССО: важка, але необхідна для перемоги», – сказав він.

Президенту також передали прапор Сил спеціальних операцій та шеврони.