Глава держави на Донеччині: Завдання – створити п'ять медичних містечок по Україні, і ми це зробимо

Під час перебування з робочою поїздкою на Донеччині Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті після реконструкції Обласного діагностичного центру з консультативною поліклінікою у м. Слов'янську.

Глава держави оглянув нові кабінети МРТ та КТ, відділення діагностичної ендоскопії та відділення інтервенційної хірургії для проведення лікування протягом однієї доби. У центрі передбачена максимальна комп’ютеризація з використанням медичної інформаційної системи та електронної черги з можливістю бронювання онлайн. Будівлю максимально адаптували до потреб маломобільних груп населення та людей з вадами зору. Загальна вартість будівництва й закупівлі обладнання становить понад 330 млн грн.

Відремонтований центр зможе надавати якісніші діагностичні послуги мешканцям Донеччини. Тут виконуватимуть вузькоспеціалізовані та високотехнологічні дослідження.

Володимир Зеленський під час спілкування з працівниками діагностичного центру зазначив, що наявність висококваліфікованих лікарів і сучасного обладнання – запорука надання якісної медичної допомоги.

Президенту також презентували план будівництва обласної багатопрофільної лікарні у Краматорську. Вона має стати флагманським медичним проектом з будівництва п'яти медичних містечок по всій країні.

Така медустанова у Краматорську зможе забезпечити якісною високоспеціалізованою медичною допомогою понад 2,5 млн мешканців Донеччини, Луганщини та Харківщини.

Проект передбачає створення у складі лікарні потужного консультативно-діагностичного підрозділу, оснащеного високоточним медичним обладнанням із впровадженням методів експрес-діагностики найбільш поширених хвороб. Консультативне відділення розраховане на 600 відвідувань за зміну. Стаціонарну допомогу планують надавати у найрізноманітніших відділеннях.

Вартість першої черги будівництва становить 5,9 млрд грн, загальний кошторис – 8 млрд грн. Почати спорудження планують у першому кварталі 2021 року за наявності відповідного фінансування.

Глава держави запевнив, що фінансування буде забезпечене.

«У нас є завдання – зробити п'ять медичних містечок по Україні. Ми їх зробимо», – наголосив Володимир Зеленський.

При цьому Президент акцентував увагу на необхідності пошуку й позабюджетних шляхів фінансування для будівництва всього містечка водночас, а не поступово, чергами протягом кількох років.